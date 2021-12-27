Экономический паспорт и закон о столице: чем Рада займется в 2022 году

В партии "Слуга народа" подвели итоги работы парламента в 2021 году. Первый вице-спикер Александр Корниенко также рассказал и о планах на 2022 год.

В частности, Корниенко отметил, что в уходящем году Раде удалось усилить обороноспособность государства, завершить земельную реформу. Также политик отметил то, что парламент предоставил гарантии государственной поддержки крупным инвесторам и начал борьбу с олигархами.

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По моему убеждению, Верховная Рада в этом году достаточно плодотворно поработала. Мы успели завершить земельную реформу и начать налоговую амнистию, которая стартовала с 1 сентября и продлится год,

– отметил парламентарий.

По его словам, нардепы также сделали важный шаг для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Что Рада планирует сделать в 2022 году

Как отметил Корниенко, в новом году парламент планирует:

сосредоточиться на пенсионной и налоговой реформах;

ввести экономический паспорт украинца;

принять закон о столице;

начать рассмотрение децентрализационных изменений в Конституцию;

реформировать Службу безопасности Украины.

Последние решения парламента

Во время заседания 1 декабря Верховная Рада приняла несколько ежегодных премий для воспитателей, учителей школ и профтехов, а также учеников, которые лучше всего сдали ВНО в 2021 году.

Также украинские нардепы 17 декабря провалили отсрочку обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2023 года. Речь идет о законопроекте №6376. Его не удалось даже внести в повестку дня, так как за это проголосовали только 102 политика.

Верховная Рада устранила несогласованности в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Иностранным кинокомпаниям возобновят предоставление субсидий за съемки фильмов на территории нашего государства.

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У народных депутатов каникулы продлятся до конца января. Первые пленарные заседания Верховной Рады после Нового года состоятся с 24 по 28 января.



Полное сообщение Александра Корниенко в телеграме

Александр Корниенко подвел итоги работы Верховной Рады в 2021 году и определил приоритеты на 2022-й.

Верховная Рада Украины в 2021 году, в частности, существенно усилила обороноспособность государства, завершила земельную реформу, предоставила гарантии государственной поддержки крупным инвесторам и начала борьбу с олигархами, а в следующем году Украинский Парламент планирует сосредоточиться прежде всего на пенсионной и налоговой реформах, внедрить экономический паспорт украинца, принять закон о столице, начать рассмотрение децентрализационных изменений в Конституцию и реформировать Службу безопасности Украины.

"По моему убеждению, Верховная Рада в этом году достаточно плодотворно поработала. Мы успели завершить земельную реформу и начать налоговую амнистию, которая стартовала с 1 сентября и продлится год. Также нам удалось усилить обороноспособность нашего государства. При этом мы сделали важный шаг для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса", – отметил первый вице-спикер.