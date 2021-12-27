Зокрема, Корнієнко наголосив, що у році, який минає Раді вдалось посилити обороноздатність держави, завершити земельну реформу. Також політик відзначив те, що парламент надав гарантії державної підтримки великим інвесторам і розпочав боротьбу з олігархами.

До теми У "Слузі народу" назвали 2 найголовніші закони 2021 року

На моє переконання, Верховна Рада цього року досить плідно попрацювала. Ми встигли завершити земельну реформу та розпочати податкову амністію, яка стартувала з 1 вересня та триватиме рік,

– зазначив парламентар.

За його словами, нардепи також зробили важливий крок для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Що Рада планує зробити у 2022 році

Як зазначив Корнієнко, у новому році парламент планує:

зосередитися на пенсійній і податковій реформах;

запровадити економічний паспорт українця;

ухвалити закон про столицю;

почати розгляд децентралізаційних змін до Конституції;

реформувати Службу безпеки України.

Останні рішення парламенту

Під час засідання 1 грудня Верховна Рада ухвалила кілька щорічних премій для вихователів, вчителів шкіл та профтехів, а також учнів, які найкраще склали ЗНО у 2021 році.

Також українські нардепи 17 грудня провалили відстрочку обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів до 2023 року. Мовиться про законопроєкт №6376. Його не вдалося навіть внести до порядку денного, адже за це проголосували тільки 102 політики.

Верховна Рада усунула неузгодженості у законі "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Іноземним кінокомпаніям відновлять надання субсидій за зйомки фільмів на території нашої держави.

Важливо! У народних депутатів канікули триватимуть до кінця січня. Перші пленарні засідання Верховної Ради після Нового року відбудуться з 24 по 28 січня.

Вас може зацікавити, як нардепи голосували за антиолігархічний закон: дивіться відео

Повний допис Олександра Корнієнка у телеграмі

Олександр Корнієнко підбив підсумки роботи Верховної Ради у 2021 році та визначив пріоритети на 2022-й.

Верховна Рада України у 2021 році, зокрема, суттєво посилила обороноздатність держави, завершила земельну реформу, надала гарантії державної підтримки великим інвесторам і розпочала боротьбу з олігархами, а наступного року Український Парламент планує зосередитися передусім на пенсійній і податковій реформах, запровадити економічний паспорт українця, ухвалити закон про столицю, почати розгляд децентралізаційних змін до Конституції та реформувати Службу безпеки України.

"На моє переконання, Верховна Рада цього року досить плідно попрацювала. Ми встигли завершити земельну реформу та розпочати податкову амністію, яка стартувала з 1 вересня та триватиме рік. Також нам вдалося посилити обороноздатність нашої держави. При цьому ми зробили важливий крок для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу", – зазначив перший віцеспікер.