У Зеленского рассказали, реально ли воплотить идею экономического бронирования

Федор Вениславский заявил, что идею экономического бронирования в Верховной Раде еще полностью не похоронили. По словам нардепа, этот вопрос очень дискуссионный.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью Radio NV, что вопрос затрагивает и теневые схемы, пишет 24 Канал.

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Что говорит нардеп об экономическом бронировании

Оно непосредственно коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло – чтобы люди, которые хотят откупиться, они имели возможность получить (высокооплачиваемую – 24 Канал) работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива (избавление – 24 Канал) от этих теневых схем,

– сказал нардеп от "Слуг народа".

Политик добавил, что пока не видит в парламенте, что есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования.

"Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет", – подытожил нардеп.

Кстати, ранее говорили, что экономическое бронирование может позволить бронировать военнообязанных работников при условии, если они будут платить повышенный военный сбор в размере 20 400 гривен ежемесячно за работника. Однако решение еще не приняли.