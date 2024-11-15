Законопроект об экономическом бронировании находится на этапе обсуждения, а его введение планируется до конца 2024 года, что может принести 8 миллиардов гривен ежемесячно в госбюджет. Руководитель департамента в Минцифре и доброволец ВСУ Мстислав Баник в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о своем отношении к принципу "воюй или работай".

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"Должен быть определенный баланс"

Баник отметил, что хорошо воспринимает все, что идет на пользу государству и армии. По его словам, если Минэкономики и Минфинансов, соответствующие комитеты и депутаты видят смысл в экономическом бронировании, вероятно, они опираются на определенные расчеты и обоснования. Если такой вид отсрочки целесообразен, то Баник поддерживает его.

Я не скажу, что все мужчины должны быть на фронте. Должен быть какой-то определенный баланс. И я уверен, что и в этом плане он также будет,

– отметил доброволец ВСУ.

Также военный подчеркнул, что хорошо относится к тому, что в тылу царит спокойная жизнь, работают заведения, работает все, ведь это идет на пользу экономики, платятся налоги, есть рабочие места, и страна не находится в упадке.

Баник не поддерживает позицию тех людей, которые пытаются избежать войны. В то же время он отмечает, что люди, которые ходят по кафешкам или еще где-то, могут донатить, могут волонтерить, помогать целым подразделениям, работать в компаниях, которые обеспечивают украинский ВПК.

Справка: Мстислав Баник с 2019 года работает в Министерстве цифровой трансформации. В феврале 2024 года он поступил в ВСУ. Сейчас Мстислав Баник – командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных БПЛА CODE 9.2 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко и имеет звание младшего сержанта.