Законопроєкт про економічне бронювання перебуває на етапі обговорення, а його запровадження планується до кінця 2024 року, що може принести 8 мільярдів гривень щомісячно до держбюджету. Керівник департаменту в Мінцифрі і доброволець ЗСУ Мстислав Банік в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про своє ставлення до принципу "воюй або працюй".

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"Має бути певний баланс"

Банік зазначив, що добре сприймає усе, що йде на користь державі та армії. За його словами, якщо Мінекономіки і Мінфінансів, відповідні комітети і депутати бачать сенс в економічному бронюванні, ймовірно, вони спираються на певні розрахунки та обґрунтування. Якщо такий вид відстрочки доцільний, то Банік підтримує його.

Я не скажу, що усі чоловіки мають бути на фронті. Має бути якийсь певний баланс. І я впевнений, що і в цьому плані він також буде,

– наголосив доброволець ЗСУ.

Також військовий підкреслив, що добре ставиться до того, що у тилу панує спокійне життя, працюють заклади, працює все, адже це йде на користь економіки, платяться податки, є робочі місця, і країна не перебуває в занепаді.

Банік не підтримує позицію тих людей, які намагаються уникнути війни. Водночас він зазначає, що люди, які ходять по кафешках чи ще десь, можуть донатити, можуть волонтерити, допомагати цілим підрозділам. працювати в компаніях, які забезпечують український ВПК.

Довідка: Мстислав Банік з 2019 року працює у Міністерстві цифрової трансформації. У лютому 2024 року він вступив до ЗСУ. Зараз Мстислав Банік – командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних БПЛА CODE 9.2 3-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка та має звання молодшого сержанта.