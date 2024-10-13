Голосов за экономическое бронирование недостаточно: Вениславский ответил, "похоронили" ли идею

В Украине уже долгое время обсуждается концепция внедрения экономического бронирования. Однако в Верховной Раде сейчас нет достаточного количества голосов для внедрения идеи.

Об этом рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Экономическое бронирование в Украине

На сегодня я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет,

– говорит Вениславский.

Однако нардеп отмечает, что не считает, что идею экономического бронирования "полностью похоронили". Он называет этот вопрос "дискуссионным".

"Оно непосредственно коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло – чтобы люди, которые хотят откупиться, имели возможность получить (высокооплачиваемую – 24 Канал) работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива (избавление – 24 Канал) от этих теневых схем", – сказал Вениславский.

К слову, в СМИ пишут, что один из вариантов экономического бронирования, которое рассматривают, предусматривает ежемесячную уплату работником определенной суммы на особый счет. Так, в случае одобрения варианта с ежемесячной платой, счет забронированного плательщика будет привязанным к его идентификационному налоговому номеру