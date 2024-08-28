"Воюй или работай": экономист объяснил принцип, который хотят ввести в Украине

Уже не первый месяц в Украине рассматривают варианты экономического бронирования. Соответствующие законопроекты есть в Верховной Раде, но ни один из них еще не попал в сессионный зал.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу. что Украина имеет дефицит по средствам в сфере безопасности и обороны. Благодаря макрофинансовой помощи от партнеров перекрыть этот дефицит невозможно.

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В чем смысл экономического бронирования

Использовать макрофинансовую помощь для нужд обороны нельзя, ведь это внутренние резервы страны. Звучат оптимистичные заявления о внутренних заимствованиях, но 1.7 триллиона, которые сейчас есть в бюджете, под них также ожидалось достаточно активное привлечение внутренних средств через облигации внутреннего государственного займа.

Дополнительно собрать примерно 160 – 180 миллиардов гривен благодаря ВГП – выглядит слишком оптимистичным сценарием.

Если мы берем общий баланс того, что есть и того, что надо найти, то без 200 миллиардов экономического бронирования вряд ли обойдется. Фраза "воюй или работай" – это лишь способ по-другому назвать экономическое бронирование,

– отметил Олег Пендзин.

Он добавил, что власть боится такого шага, но это хороший способ вывести часть экономики из тени. Ведь доля теневой экономики составляет примерно 40%. Теневой сектор не доплачивает в бюджет в среднем 750 – 800 миллиардов гривен.

Бороться с этой проблемой можно в частности через экономическое бронирование. Например, компании официально, а не в конвертах, будут платить своим работникам рыночную зарплату. Соответственно налоги и поступления в бюджет вырастут, а люди получат бронь.

Каждый мобилизованный обходится в более миллиона гривен. Основная масса этих средств – денежное содержание военных. Поэтому эти деньги нужно иметь,

– отметил Олег Пендзин.

Также есть ВПК, который производит оружие. Уже известно о ситуации, когда предприятия не могут предоставить Министерству обороны изготовленную продукцию, потому что им просто за нее нечем заплатить.