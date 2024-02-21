Данилов объяснил, как относится к идее экономического бронирования работников

В Украине рассматривают изменения в закон о мобилизации. В частности, одной из идей, которые обсуждают, является так называемое экономическое бронирование.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью прокомментировал экономическое бронирование работников. По его словам, это вопрос законодательства, то есть Кабинета Министров.

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Есть фронт и есть тыл

Он отметил, что каждый должен отвечать за то, в чем он сам компетентен. В то же время секретарь СНБО выразил свое личное отношение к идее экономического бронирования.

Что касается моего личного отношения, надо понимать, что есть фронт и есть тыл, который должен обеспечивать этот фронт. Речь идет и о производстве и об уплате налогов, нам нужно содержать пенсионеров и войско,

– отметил он.

Данилов напомнил, что налоги платят люди, которые работают, ФОПы., поэтому важно найти баланс интересов. По его словам, это задача государства сделать так, чтобы все было справедливо.

Данилов прокомментировал закон о мобилизации