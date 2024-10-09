Командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес в разговоре с 24 Каналом отметил, что есть мужчины, которых лучше "забронировать". Те, кто зарабатывают большие средства и донатят значительный процент из этой суммы, должны оставаться в тылу.

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Кто должен служить в армии

"Я не считаю, что воевать должны все мужчины этой страны. Их здесь много, они не нужны все на фронте. Я не считаю, что все должны идти, но и не считаю, что все должны откупиться", – отметил Верес.

Командир батальона К-2 имеет много состоятельных людей в своем окружении, и он бы не хотел, чтобы они попали в окоп. На фронте, по его словам, они не сделают для его подразделения то, что сделают в тылу. Иногда один такой человек может обеспечить жизнь сотням военным.

Если он (человек в тылу – 24 Канал) может заработать миллион и дает ВСУ тысячу гривен – welcome to окоп. А если он зарабатывает миллион и отдает 300 – 400 тысяч, бл**ь, ну друг, в тылу с тобой будет гораздо больше толку,

– подчеркнул Верес.

"300 – 400 тысяч – это два термальных дрона. Да ничего себе. Если мое подразделение в месяц теряет десять, то это 30% моего запаса в месяц", – добавил командир.

Он считает, что люди должны заниматься тем, что у них лучше всего получается. Однако, если человек за месяц заработал условно 10 – 17 миллиардов, а на ВСУ отдал только миллион – это не оправдано.

Обратите внимание, что в конце августа 2024 года парламент разработал 3 возможные модели экономического бронирования: