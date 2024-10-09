Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес у розмові з 24 Каналом зазначив, що є чоловіки, яких краще "забронювати". Ті, хто заробляють великі кошти й донатять значний відсоток з цієї суми, мають залишатися в тилу.

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Хто має служити у війську

"Я не вважаю, що воювати мають всі чоловіки цієї країни. Їх тут багато, вони не потрібні всі на фронті. Я не вважаю, що всі мають йти, але й не вважаю, що всі мають відкупитися", – зазначив Верес.

Командир батальйону К-2 має багато заможних людей у своєму оточенні, і він би не хотів, щоб вони потрапили в окоп. На фронті, за його словами, вони не зроблять для його підрозділу те, що зроблять у тилу. Інколи одна така людина може забезпечити життя сотням військовим.

Якщо він (чоловік у тилу – 24 Канал) може заробити мільйон і дає ЗСУ тисячу гривень – welcome to окоп. А якщо він заробляє мільйон і віддає 300 – 400 тисяч, бл**ь, ну друже, в тилу з тобою буде набагато більше толку,

– наголосив Верес.

"300 – 400 тисяч – це два термальних дрони. Та нічого собі. Якщо мій підрозділ в місяць втрачає десять, то це 30% мого запасу на місяць", – додав командир.

Він вважає, що люди мають займатися тим, що у них найкраще виходить. Однак, якщо чоловік за місяць заробив умовно 10 – 17 мільярдів, а на ЗСУ віддав лише мільйон – це не виправдано.

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