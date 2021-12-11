"Экономическое чудо" Эрдогана может стать настоящим крахом для будущего президента

Президент Турции Реджеп Эрдоган идет ва-банк. Он хочет совершить настоящее "экономическое чудо" в своей стране.

Но в случае неудачи, этот план может обернуться настоящим крахом как для экономики Турции, так и для политического будущего самого Эрдогана.

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Падение экономики

Наверняка многие из вас слышали новости о том, что за последний год турецкая лира сильно потеряла в цене и продолжает падение. Но президент Турции Реджеп Эрдоган уверяет, что нужно немного подождать и тогда турки точно заживут.

Всё падение экономики связано с новой политикой Эрдогана в отношении будущей экономической независимости страны.

Турция отказывается от привлечения иностранных инвестиций в пользу развития собственных производств и увеличения экспорта собственной продукции.

Звучит амбициозно и даже красиво. Но пока виден только экономический вред, ведь такой подход уже сильно бьет по курсу турецкой лиры, которая продолжает стремительно падать.

За 2021 год они потеряла уже 45% своей стоимости.

Однако президент Реджеп Эрдоган уверен, его нестандартный подход к экономике принесет ощутимый результат уже в следующем 2022 году. Пока же нужно просто затянуть пояса и потерпеть.

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Когда ждать экономическое чудо

При этом пик бурного экономического роста, на который и надеется Эрдоган, должен припасть ровно на 2023 год.

Ведь именно в этот год в Турции пройдут выборы президента, и Эрдогану нужны, как никому другому:

это "экономическое чудо";

эта политическая победа.

Что предлагает Эрдоган

Что же предлагает на деле Реджеп Эрдоган? Турецкий президент предлагает отказаться от привлечения иностранных инвестиций.

Вместо этого он обещает низкие ставки по кредитам внутри страны и дешевую рабочую силу.

Согласно плану Эрдогана, это поможет:

расширить внутреннее производство;

создать новые рабочие места;

увеличить прибыль за счет роста экспорта турецкой продукции.

И такое предложение имеет смысл в турецких реалиях. Дело в том, что начиная с 2013 года, Турцию внесли в список стран, которые крайне зависимы от иностранных инвестиций.

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Как-только иностранные инвесторы вдруг по какой-то причине решали вывести свои деньги из Турции, страна тут же начинала входить в экономический ступор.

"Заговор иностранных сил"

Сам Эрдоган это описывает как заговор иностранных сил, которые таким образом удерживают экономику Турции под внешним управлением. А он, мол, хочет все это в корне изменить.



У Эрдогана есть план / Фото Getty Images

Турецкий лидер решил, что ориентация на собственные производства и экспорт является более верной стратегией. По его логике, чтобы сделать экономику по-настоящему независимой, нужно:

резко снизить процентную ставку по кредитам для самих турок;

создать больше рабочих мест и дешевой рабочей силы.

Это позволит быстро сократить стоимость производства турецких товаров, что должно спровоцировать настоящий экономический бум.

Таким образом Эрдоган надеется захватить европейские рынки, когда турецкая продукция станет более дешевой.

Обратная сторона плана Эрдогана

Продавать её за рубежом будут за иностранную валюту. Как раз это и поможет увеличить приток тех самых долларов в Турцию.

Но такой план Эрдогана имеет и обратную сторону. Дело в том, что для продвижения такой нестандартной экономической политики президенту Турции пришлось полностью нарушить независимость центрального банка и заменить многих не достаточно лояльных чиновников.

Это привело к резкому падению курса турецкой лиры и сильно увеличило инфляцию.

При этом иностранные инвесторы. разумеется, снова начали выводить свои деньги из Турции, ведь:

с одной стороны, они потеряли доверие к центральному банку страны;

с другой – доходы от местных государственных облигаций резко упали.

Но и здесь Эрдоган нашел объяснение происходящему, выглядящее правдоподобным в глазах общественности. Он говорит, что низкая стоимость лиры приведет к тому, что иностранные туристы будут охотнее ехать в Турцию.

Ведь отдых, в пересчете на лиры, будет стоить намного дешевле, чем в других курортных странах. А как раз большее количество туристов опять таки принесет и больше иностранной валюты в страну.

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Правда пока всё выглядит красиво только на словах, никакого позитива от политики Эрдогана не видно. И больше всего это ощущают на себе простые граждане. Ведь из-за такого резкого падения турецкой лиры люди попросту мгновенно обнищали.

Импорт – недостижим для турков

Эрдоган же апеллирует к тому, что товары местного производства турки могут и дальше покупать по низким ценам. И это, действительно, так.

Однако весь импорт, особенно такой, как телефоны и компьютеры, становится просто недоступным для многих турков. И это уже приводит к протестам против экономической политики властей.

Эрдоган в ответ на протесты просит немного потерпеть, и прогнозирует первые плоды своей новой экономической политики уже в следующем 2022 году.

Президент Турции уверен, что в 2022 году инфляция стабилизируется, лира окрепнет, а рост ВВП составит около 10%, и турецкая экономика начнет стремительно набирать обороты.



Митинги из-за обвала лиры / Коллаж 24 канала

Реален ли план Эрдогана? В целом – да. Ведь такой отказ от классических рыночных механизмов и ориентация на собственное производство уже приносили реальные результаты в других странах, например в Китае. То есть этот метод уже опробовали другие.

Но тому же Китаю потребовались годы, если не десятилетия на такой экономический разворот. У Эрдогана же есть всего 1,5 года, он попросту может не успеть довести до конца начатое.

"Повторить еще раз"

Дело в том, что Реджеп Эрдоган годами строил свою политику как раз на повышении уровня жизни простых турков и обеспечении граждан рабочими местами.

Это то и обеспечивало ему такую широкую поддержку – так долго. И чтобы "повторить еще раз", ему нужны реальные результаты и решение накопившихся проблем уже к президентским выборам в 2023 году.

Хватит ли терпения

Вопрос – хватит ли терпения и жировых запасов у турков, которых их президент просит немножко потерпеть? Им уже приходится все сильнее затягивать пояса.

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Доходы граждан падают, а производства, на которые и делает ставку Эрдоган, могут попросту не успеть расшириться за такой короткий срок, чтобы трудоустроить больше людей и сократить безработицу.

А голодный народ, как известно, – недовольный и злой. Вы представляете себе обозленного горячего турка?

С другой стороны, если Эрдоган успеет "сделать Турцию снова великой" раньше, чем кончится терпение турков – они точно отблагодарят его своими голосами на выборах.

А вот если турецкого экономического чуда вдруг почему-то не случится, то не исключаю, что Эрдогана ждет и политическая смерть.