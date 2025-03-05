Если же отношения с США серьезно ухудшатся, то, возможно, украинской власти будет нужен экономический план "Б". Экономист Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что, несмотря на все, наше государство не находится в кризисной ситуации, ведь есть гарантированное финансирование на весь 2025 год.

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Дефицит украинского бюджета

Сергей Фурса подчеркнул, что тот дефицит бюджета, который есть у Украины во время боевых действий, можно будет перекрыть финансовой помощью европейских союзников.

Это вообще не проблема, учитывая те постановления, которые сейчас принимают в Европе. Там принимают кардинальные решения, ведь ресурсы для этого у европейцев есть,

– сказал он.

Европа занимает сильную позицию

Экономист подчеркнул, что европейских лидеров сначала шокировало выступление Джей Ди Венса в Мюнхене, а потом то, что произошло в Овальном кабинете.

Прекращение военной помощи американцами задним числом говорит, что США совсем не является надежным союзником для любого партнера, в том числе и для Европы,

– отметил он.

По мнению Сергея Фурсы, такие действия США заставляют европейцев просыпаться. Они фокусируются на собственной безопасности.

Сейчас выглядит, что безопасность Украины является одновременно безопасностью Европы. Там не могут допустить ни одного нашего поражения, ведь понимают, что они будут следующими,

– высказался он.

К слову, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план "Перевооружить Европу", который позволит выделить 800 миллиардов евро на оборонные нужды, в частности для поддержки Украины. План предусматривает увеличение расходов на оборону государствами-членами, предоставление 150 миллиардов евро займов и привлечение частного капитала.