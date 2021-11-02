Экономическое и военное сотрудничество: Зеленский в Глазго пообщался с мировыми лидерами
Источник:Офис Президента
В рамках Конференции ООН по изменению климата Владимир Зеленский пообщался с президентами и премьер-министрами ряда стран. Мировые лидеры обсудили экономическое сотрудничество, военную помощь и глобальные и региональные вызовы.
Украинский президент пообщался с мировыми лидерами во время первого дня участия в работе Конференции ООН по изменению климата COP26, которая открылась в Глазго.
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Вопросы, которые Зеленский обсудил с главами государств
- важные аспекты двустороннего сотрудничества между странами,
- глобальные и региональные вызовы, связанные с климатическими изменениями, пандемией COVID-19, энергетическим кризисом и ситуацией безопасности в Европе, в частности на Востоке Украины, и в мире.
Разговор с Джонсоном
В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подняли важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня.
Контакты главы Украины с другими президентами и премьерами
Кроме того, президент Украины пообщался с такими мировыми лидерами:
- премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом,
- главой правительства Швеции Стефаном Левеном,
- премьером Грузии Иракли Гарибашвили,
- главой правительства Люксембурга Ксавье Бетелем,
- канцлером Австрии Александром Шалленбергом,
- президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
В твиттере Зеленский сообщил и о встрече с главой Анголы.
"Это был первый контакт глав государств с момента установления дипломатических отношений в 1994 году", – отметил украинский лидер.
Стороны договорились об усилении сотрудничества между странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности, в экономике.Обратите внимание! В рамках саммита Зеленский встретился также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию на Донбассе, обострение энергетического кризиса в Европе и украинско-германские отношения.