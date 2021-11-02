Экономическое и военное сотрудничество: Зеленский в Глазго пообщался с мировыми лидерами

В рамках Конференции ООН по изменению климата Владимир Зеленский пообщался с президентами и премьер-министрами ряда стран. Мировые лидеры обсудили экономическое сотрудничество, военную помощь и глобальные и региональные вызовы.

Украинский президент пообщался с мировыми лидерами во время первого дня участия в работе Конференции ООН по изменению климата COP26, которая открылась в Глазго.

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Вопросы, которые Зеленский обсудил с главами государств

важные аспекты двустороннего сотрудничества между странами,

глобальные и региональные вызовы, связанные с климатическими изменениями, пандемией COVID-19, энергетическим кризисом и ситуацией безопасности в Европе, в частности на Востоке Украины, и в мире.

Разговор с Джонсоном

В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подняли важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня.

Контакты главы Украины с другими президентами и премьерами

Кроме того, президент Украины пообщался с такими мировыми лидерами:

премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом,

главой правительства Швеции Стефаном Левеном,

премьером Грузии Иракли Гарибашвили,

главой правительства Люксембурга Ксавье Бетелем,

канцлером Австрии Александром Шалленбергом,

президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

В твиттере Зеленский сообщил и о встрече с главой Анголы.

"Это был первый контакт глав государств с момента установления дипломатических отношений в 1994 году", – отметил украинский лидер.

Стороны договорились об усилении сотрудничества между странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности, в экономике.