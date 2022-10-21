Где в Украине больше всего снизили потребление электроэнергии: назвали области

Всех украинцев призывали 20 октября максимально экономить электроэнергию. В общем, потребление удалось снизить на 5,4%.

Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал. Он отметил, что ограничения и отключения до сих пор возможны, особенно в регионах с традиционно большим потреблением и в пострадавших от ракетных обстрелов. Речь идет о центральных, северо-восточных и западных областях.

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Премьер рассказал, что почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией.

"Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости от зоны боевых действий, и там нет возможностей сделать ремонты", – добавил Шмигаль.

Он подчеркнул, что энергетики еще могут отключать электричество на время, однако это делается для проведения ремонтов и сбалансирования работы энергосистемы Украины. В то же время важно продолжить экономить электроэнергию утром и вечером, чтобы предотвратить отключения.

Это касается не только населения, но и бизнеса. Вчера украинцы в вечерние часы снизили потребление на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Это и есть наш ответ противнику и так необходимо продолжать!

– подчеркнул глава правительства.

Шмигаль рассказал, что больше всего снизили потребление электроэнергии:

Черновицкая область,

Хмельницкая область,

Полтавская область,

Сумская область.

"Давайте по всей стране продолжать помощь нашей энергосистеме и энергетикам и для этого экономно использовать электроэнергию", — отметил премьер.

Глава правительства подытожил, что, к сожалению, очевиден факт, что российский террор продолжится. Она касается не только энергосистемы Украины, но и объектов водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому возможны перебои, поэтому все украинцы должны быть готовы, а именно:

сделать запас технической и питьевой воды,

иметь теплые вещи, батарейки, фонарики, павербанки.



В большинстве областей снизили потребление электричества / Фото Укрэнерго

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В некоторых областях не будет света

В "Укрэнерго" 21 октября ввели временное ограничение потребления электричества в ряде областей. В частности, свет могут выключаться в:

Киеве и Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области

в Житомирской области.

Такие ограничения помогут снизить нагрузку на электросеть, что даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.

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