Лучший шанс для Пакистана, чтобы спастись

Поскольку военное противостояние между Пакистаном и Индией продолжает обостряться, экономика Пакистана может оказаться под перекрестным огнем. Продолжающийся кризис подпитывает опасения, что Индия может попытаться остановить поток реки Инд в Пакистан. Это угроза, которую переживающая трудности экономика Пакистана вряд ли может себе позволить.

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Демографический дисбаланс в Пакистане

Пять десятилетий назад Пакистан имел самую сильную экономику в Южной Азии, опережая Индию, Бангладеш и даже Шри-Ланку по уровню дохода на душу населения. Сегодня ситуация противоположная: доход на душу населения Пакистана вдвое меньше, чем у его соседей. Пакистан уступает им в образовании, здравоохранении и большинстве других показателей развития. Хотя макроэкономическое неэффективное управление способствовало этому спаду, часто не менее важным фактором является быстрый рост населения.

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Когда рост населения опережает рост доходов, доход на душу населения падает. Долгосрочные последствия являются далеко идущими: большая численность населения, особенно с высоким коэффициентом зависимости, означает меньшие сбережения домохозяйств, меньше инвестиций и медленнее экономический рост.

Население Пакистана за последние полвека выросло более чем в четыре раза. 36% его жителей сегодня – это дети в возрасте до 15 лет. Это значительно больше в Бангладеш, Индии и Шри-Ланке, где рост населения резко замедлился за последние десятилетия. В результате доля пакистанцев трудоспособного возраста остается ниже 60%, по сравнению с чуть более чем двумя третями в остальной Южной Азии.

Этот демографический дисбаланс создает огромную нагрузку на сбережения домохозяйств. Когда количество тех, кто работает, превышает количество иждивенцев, способность общества экономить уменьшается. Это объясняет, почему уровень внутренних сбережений в Пакистане на 20% ниже, чем в соседних государствах.

Демографический переход Юго-Восточной Азии в течение 1970-х и 1980-х годов свидетельствует о том, что при доле населения трудоспособного возраста уровень сбережений в Пакистане мог бы быть на десять процентных пунктов выше. Это позволило бы значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, образование и промышленное развитие, что способствовало бы росту ВВП на 1 – 1,5% ежегодно. Если поддерживать эти достижения в течение 25 лет, то они могли бы повысить уровень доходов на 30 – 45%. Это достаточно, чтобы сократить разрыв с Индией и Бангладешем.

Уровень инвестиций в Пакистане в течение десятилетий колебался на уровне около 15%, что значительно ниже, чем в других странах Южной Азии. Хотя иностранная помощь и иностранные инвестиции оказали определенную поддержку, они мало что сделали для решения проблемы дефицита внутренних сбережений и накопления капитала. Результатом является стагнация экономики, что склонна к повторению кризисов каждый раз, когда внешнее финансирование исчерпывается.

Финансовый дисбаланс страны усугубил проблему. Сегодня почти две трети государственных доходов идут на выплату процентов по долгу, оставляя мало места для государственных инвестиций или социальных расходов. Попытки финансировать дефицит путем внутренних заимствований вытеснили частные инвестиции, что еще больше ослабило рост.

Пакистану нужна эффективная стратегия

Пакистан сейчас оказался на распутье. Текущая программа стабилизации, которую поддерживает МВФ и которая вскоре должна быть рассмотрена Советом директоров, принесла некоторое макроэкономическое облегчение после того, как инфляция выросла почти до 40% в 2023 году, а валютные резервы упали до уровня, который едва мог покрыть три недели импорта. Рефинансирование долга официальными кредиторами и падение цен на нефть также обеспечили временное облегчение.

Но социальная и политическая устойчивость предложенных МВФ мер жесткой экономии остается под серьезным сомнением. Повышение налогов было ускорено, тогда как социальные расходы и инвестиции были существенно ограничены. Без нового льготного финансирования нет фискального пространства для значимых экономических преобразований.

Более эффективная стратегия сбалансировала бы фискальную дисциплину с долгосрочным развитием, сосредотачиваясь на трех ключевых сферах. Во-первых, Пакистан должен принять меры для замедления роста населения. Расширение доступа к образованию, особенно для девушек, позволило бы женщинам выйти на рынок труда, а улучшение услуг по планированию семьи могло бы помочь снизить уровень рождаемости.

Бангладеш предлагает полезную модель: рост населения значительно замедлился, поскольку образование и занятость женщин выросли. Целевые микрофинансовые займы для женщин также сыграли важную роль. Если Пакистан сможет последовать примеру своих соседей и увеличить долю населения трудоспособного возраста всего на 5% в течение следующего десятилетия, его уровень сбережений существенно возрастет, что разблокирует инвестиции и долгосрочный экономический потенциал.

Во-вторых, страна должна реформировать свою налоговую систему и улучшить соблюдение налогового законодательства. Расширение налоговой базы, особенно в секторах, которые облагаются налогом недостаточно, и усиление сбора налогов могут обеспечить дополнительные 6% ВВП в течение следующих 6 лет.

По крайней мере половина этих доходов должна быть направлена на социальные расходы и государственные инвестиции. Это жизненно важно не только для поддержания экономического роста, но и для сохранения общественной поддержки структурных реформ.

В конце концов, решающее значение имеет большая поддержка со стороны международного сообщества. Скоординированное льготное финансирование от многосторонних и двусторонних кредиторов может помочь преодолеть критические дефициты в финансировании. Эти средства должны быть направлены на высокоэффективные инвестиции в образование, здравоохранение, развитие рабочей силы и климатически устойчивую инфраструктуру.

Демографический сдвиг не произойдет за одну ночь, но основу можно заложить уже сейчас. Благодаря правильному сочетанию политики и международной поддержки Пакистан может сократить разрыв в сбережениях по сравнению со своими соседями и способствовать инвестициям, необходимым для возрождения его экономики, что приходит в упадок.