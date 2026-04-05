"От России ничего не останется": какая проблема ждет Путина уже через полгода

В России постоянно что-то горит. Также россияне жалуются из-за отсутствия доступа к интернету, социальным сетям, сбоями в банковской системе.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что все эти факторы будут иметь влияние. Чем меньше возможностей у оккупантов, тем быстрее конец России.

"Вместе собираются различные факторы, которые в какой-то конкретный момент соберутся в какой-то точке, и будет взрыв. Это сейчас будет с Россией. Вроде бы ничего, а потом будет такой взрыв, что от России останутся "рога и копыта", – сказал он.

Интересно, что оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев объяснил, почему высокие цены на нефть не спасают экономику Путина. России не удалось сполна использовать последствия войны на Ближнем Востоке. Объемы экспорта российской нефти падают, компании фиксируют огромные убытки, а государство работает "с колес", потому что налоги почти не поступают.

Владимир Огрызко отметил, что любой шаг Кремля только ухудшает ситуацию. Владимир Путин испуган ликвидацией Али Хаменеи. Поэтому он закрывает все возможности, чтобы по электронным системам нельзя было ничего отследить. В то же время российская экономика начинает серьезно страдать.

Только от того, что отключили интернет в Москве и Санкт-Петербурге, потери могут иметь для России триллионные негативные последствия. Это при том, что этих триллионов у России все меньше. Так или иначе она начинает считать последние копейки,

– подчеркнул экс-министр.

Мысль о том, что Москва на фоне войны в Иране много заработает, неправильная. Вероятно, через полгода можно будет наблюдать, что Россия не продержится. Уже говорят, что начнется "банкопад". А банки – это основа экономики.

Если сейчас говорят о том, что уровень невозврата кредитов, которые были предоставлены банками, зашкаливает, то это означает, что банки не могут, получив обратно деньги, рефинансировать их в какие-то проекты. То есть сейчас российская экономика начнет сморщиваться еще больше. Тогда уменьшается спрос, и она сморщивается еще больше. Таким образом идет круг, когда она начинает сама себя грызть и съедать,

– объяснил дипломат.

Он предположил, что в какой-то момент российские элиты начнут планировать устранение Путина, чтобы не терять свои деньги. Поэтому если что-то в России начало разрушаться, то это продолжится.

