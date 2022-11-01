Россия начала против Украины игру на экономическое выживание: кто выйдет победителем

Российские оккупанты запустили так называемую "игру на выживание". Они бьют по энергетической системе Украины, пока их постепенно подавляют санкции. Впрочем, Украина уже приспосабливается к коварным ударам России.

Об этом 24 каналу рассказал украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Довгополый. По его словам, стоит помнить, что сейчас идет не просто война экономики России против экономики Украины. Нет, на стороне Киева стоит цивилизованный мир.

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Заканчивается оборудование для ремонта энергосистемы, но это уже решают

Как отмечает Довгополый, Украина уже начала получать соответствующее оборудование для ремонта энергетической системы. Он общался с представителями Еврокомиссии, которые заверили, что уже есть несколько программ по энергобезопасности Украины.

Представители Евросоюза не только снабжают генераторы для многоквартирных домов и предприятий, но и предоставляют оборудование для ремонта энергосистемы в целом.

Они сказали, что, прежде всего, будут помогать ремонтировать энергосети. А если, условно, произойдет вариант, что они будут полностью уничтожены, то многоквартирные дома все равно будут иметь энергоснабжение через генераторы,

– отметил Довгополый.

Конечно, есть еще проблемы, над которыми придется подумать. оккупанты пока не били по газовой инфраструктуре. Довгополый уверен, что сейчас этот вопрос и потенциальные проблемы активно изучают. И Украина обязательно переживет любую неприятную ситуацию, которая может произойти зимой.

Он прогнозирует, что в отдельных регионах России из-за войны в Украине может произойти голод. Ближайший срок, когда он ожидает проблем с продовольствием – это начало весны.

Когда в России начнется голод – прогноз Довгополого: смотрите видео

Добавим, что, несмотря на экономические санкции, некоторые государства нарастили объем торговли с Россией после полномасштабного вторжения в Украину. Общее торговое обращение увеличилось не только с Китаем и Индией. В списке есть некоторые европейские страны.

Это произошло из-за сильной зависимости некоторых европейских стран от нефти, газа и минеральных ресурсов. К примеру, с начала вторжения торговлю с Россией увеличили в Турции (+198%), Индии (+310%), Китае (+64%), Бельгии (+81%).