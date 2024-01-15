Российская экономика имеет доход благодаря торговле нефтью и газом. Это 24 Каналу заметил российский правозащитник, блоггер Марк Фейгин.
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Экономика направлена не на развитие России
Марк Фейгин отметил, что сейчас у России проблемы с производством, ведь большинство технологий страна-агрессор покупала на Западе. Поэтому в магазинах очень большое количество китайских товаров. Зависимость Москвы от Пекина только растет.
В то же время доход Россия получает от продажи нефти и газа. Это дает стране-агрессору возможность определенной финансовой стабилизации. А вот социальное положение никогда не тревожило Кремль.
Социальное положение и прочее мало волнует кремлевскую власть. Экономические показатели России необходимы для ее милитаризации, обеспечения целей войны. Совершенно не для развития страны. Может ли это привести к печальным последствиям для Москвы? Конечно, может, но не в близкой перспективе,
– предположил правозащитник.
Российская экономика: главное
- Всемирный банк обновил свои прогнозы относительно экономического состояния России в 2024 – 2025 годах. Отмечается, что темпы роста экономики России возрастут на 1,3%, что ниже прошлогоднего. В 2025 году увеличение ВВП еще больше замедлится – до 0,9%.
- В 2023 году темпы роста ВВП в России составили 2,6%. Это быстрее, чем ожидал Всемирный банк. Это обусловлено значительной фискальной поддержкой, включая дополнительные военные расходы. В прошлом году добыча и экспорт нефти сократилась, Россия ввела экспортные ограничения на 300 000 баррелей в сутки. С января 2024 года страна углубила их еще на 200 000 баррелей.
- Заметим, что после начала полномасштабного вторжения некоторые активы россиян были заморожены странами-союзниками Украины. Украинское правительство предложило потратить эти средства на восстановление Украины. Соответствующее решение пока не было принято, однако США поддерживают такую инициативу.