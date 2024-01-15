Российская экономика имеет доход благодаря торговле нефтью и газом. Это 24 Каналу заметил российский правозащитник, блоггер Марк Фейгин.

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Экономика направлена не на развитие России

Марк Фейгин отметил, что сейчас у России проблемы с производством, ведь большинство технологий страна-агрессор покупала на Западе. Поэтому в магазинах очень большое количество китайских товаров. Зависимость Москвы от Пекина только растет.

В то же время доход Россия получает от продажи нефти и газа. Это дает стране-агрессору возможность определенной финансовой стабилизации. А вот социальное положение никогда не тревожило Кремль.

Социальное положение и прочее мало волнует кремлевскую власть. Экономические показатели России необходимы для ее милитаризации, обеспечения целей войны. Совершенно не для развития страны. Может ли это привести к печальным последствиям для Москвы? Конечно, может, но не в близкой перспективе,

– предположил правозащитник.

Российская экономика: главное