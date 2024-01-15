Російська економіка має дохід завдяки торгівлі нафтою та газом. Це 24 Каналу зауважив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін.

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Економіка спрямована не на розвиток Росії

Марк Фейгін зазначив, що зараз у Росії проблеми з виробництвом, адже більшість технологій країна-агресорка купувала на Заході. Тому у магазинах надзвичайно велика кількість китайських товарів. Залежність Москви від Пекіна тільки зростає.

Водночас дохід Росія отримує від продажу нафти та газу. Це дає країні-агресорці можливість на певну фінансову стабілізацію. А ось соціальне становище ніколи не хвилювало Кремль.

Соціальне становище та все інше мало хвилює кремлівську владу. Економічні показники Росії необхідні для її мілітаризації, забезпечення цілей війни. Зовсім не для розвитку країни. Чи може це призвести до сумних наслідків для Москви? Звичайно, може, але не у близькій перспективі,

– припустив правозахисник.

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