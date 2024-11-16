Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что Россия находится на грани экономической катастрофы. Однако у нее есть шанс удержать позиции.

Важно Последние действия Кремля указывают, что российская экономика будет иметь значительные проблемы в 2025 году, – ISW

Ресурс уже исчерпан

В последнее время для России складываются не лучшие обстоятельства и перспективы. С одной стороны прогнозируется обвал цен на нефть в 2025 году. Стоимость сырья может упасть до 40 долларов за баррель, что окажет негативное влияние на экономику России.

Важно! Уже сейчас российские нефтеперерабатывающие заводы существенно снижают производство. По меньшей мере три из них уже остановили переработку или сократили объем производства нефти из-за высоких убытков. Речь идет о Туапсинском, Ильском и Новошахтинском НПЗ.

Это прекрасно, по его мнению, потому что сказывается отсутствие доступа к технологиям. Некоторое время Россия держалась благодаря запасу оборудования, технологий, которые оставались до введения санкций.

Однако ресурс уже исчерпан – теперь Россия вынуждена частично разбирать заводы для того, чтобы восстанавливать другие. И конечно сокращается производство,

– объяснил Длигач.

Он предположил, что запасов, резервов и возможностей российской экономики остается до конца 2025-го – середины 2026 года.

Полтора года – это тот период, в который Россия может рассчитывать на собственные ресурсы, на действующие возможности по импортозамещению или по серому импорту. Если цены на нефть еще снизятся, то Россия продержится, вероятно, до осени 2025 года,

– отметил доктор экономических наук.

В то же время существование России может продолжить помощь от Китая. Сейчас Пекин, по его мнению, фактически не помогает Москве, не кредитует ее и пытается с выгодой для себя максимально воспользоваться плохой экономической ситуацией в России.

Однако Китай может изменить позицию. Недавно стало известно, что он поставляет оружие России. Пекин может расширить подобный процесс, и это приведет к тому, что российская экономика станет более выносливой.

Если параллельно с этим Украина потеряет помощь из Соединенных Штатов Америки, то мы можем оказаться перед ситуацией, когда будем менее выносливы. Тогда нам придется договариваться с Россией, хотя не факт, что она согласится на какие-то договоренности,

– подчеркнул он.

Сейчас представляется наиболее вероятным сценарий длительной войны на выживание, когда обеим сторонам конфликта будут помогать союзники.

Напомним, что доктор экономических наук Игорь Липсиц отметил, что в 2025 году Дональд Трамп может инициировать снижение цен на нефть. Это приведет к существенному падению экономики России, и тогда Путин будет вынужден полностью использовать фонд национального благосостояния и прибегнуть к непопулярным шагам, чтобы пополнить российский бюджет.