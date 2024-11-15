Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Кремль принял ряд новых мер, направленных на уменьшение бюджетных расходов, борьбу с инфляцией и преодоление демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и дефицит рабочей силы.

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В России уменьшили расходы для раненых военных

Кремль изменил условия выплат для российских военных, раненых во время боевых действий в Украине. Ранее все раненые солдаты могли рассчитывать на разовую выплату в размере трех миллионов рублей (более 30 000 долларов).

Однако по новому указу Путина от 13 ноября, эта сумма теперь будет выплачиваться только военным с серьезными ранениями, тогда как легко раненым будут выделять один миллион рублей (более 10 000 долларов), а военным с незначительными повреждениями - 100 тысяч рублей (чуть более 1 000 долларов).

Изменения вызвали волну критики среди российской ультранационалистической блогосферы. На фоне этого недовольства Путин 14 ноября повысил размер единовременных выплат до четырех миллионов рублей для тех, кто получил инвалидность из-за ранения, но этого все еще оказалось недостаточно для успокоения критики.

Один из российских милблогеров заметил, что Кремль не выполнил обещаний перед военными, которые вступили в армию, руководствуясь финансовыми стимулами. Он также добавил, что военно-медицинские комиссии все чаще несправедливо снижают степень тяжести ранений.

Отмена таких стимулов свидетельствует, что система становится экономически невыполнимой для Кремля,

– отмечают аналитики.

Экономические ограничения из-за инфляции

Кроме этого, российские власти сталкиваются с экономическими трудностями из-за высокой инфляции и высоких процентных ставок. Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 21%, что уже вызвало недовольство среди политиков, руководителей оборонных предприятий и элит.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования России сообщил, что из-за такой политики экономика страны "сталкивается с угрозой стагфляции - одновременной стагнации или даже рецессии и высокой инфляции".

ЦМАКП также оценил, что если Центральный банк будет сохранять ключевую процентную ставку на уровне около 20 процентов до середины 2025 года, то композитный индикатор, сигнализирующий о рецессии, превысит критический уровень.

Служба внешней разведки Украины сообщила, что количество займов с динамической ставкой, которая зависит от скидок Центрального банка, выросла с 44 процентов в конце 2023 года до 53 процентов в конце 2024 года. Высокие ставки могут вызвать шок и падение производства, что может привести к банкротствам и корпоративным дефолтам,

– отметили в ISW.

В то же время близкий к Кремлю источник отметил, что жесткая политика Центрального банка сдерживает темпы развития российского оборонного комплекса в долгосрочной перспективе. Более того, она уже вызвала трудности у нескольких российских экспортных проектов. Впрочем, на поддержку военных технологий для российских военных эта политика пока не повлияла.

Недостаточное производство вооружений для военных нужд

Военная промышленность России, вероятно, не сможет обеспечить достаточный уровень производства для замещения потерь в боевой технике.

По данным OSINT-аналитиков, Россия теряет в среднем 320 артиллерийских орудий и танков ежемесячно, но производит только 20. По прогнозам, Россия может полностью исчерпать свои запасы стволов артиллерии к 2025 году, что приведет к серьезному дефициту.

Российские силы потеряли не менее 4955 боевых машин пехоты (БМП) с февраля 2022 года, что составляет примерно 155 БМП в месяц, тогда как Россия способна производить лишь около 17 БМП в месяц или 200 в год,

– добавили аналитики.

В то же время политика Центрального банка по повышению ставок затрудняет возможности для негосударственных компаний привлекать капитал через кредиты, что сокращает гражданский сектор экономики и может привести к значительной послевоенной рецессии.