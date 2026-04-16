Неожиданно признал проблемы: какие сценарии войны рассматривает Путин и что пошло не по плану

Кремлю все сложнее скрывать проблемы из-за войны. Экономика проседает, расходы растут, а ресурсов для продолжения боевых действий становится меньше. Даже на уровне Кремля все чаще звучат сигналы, которые раньше старались не признавать публично.

Поэтому Владимир Путин вынужден отклоняться от плана "захватить Украину" и рассматривать другие сценарии относительно войны. Эксклюзивно для 24 Канала политические и военные эксперты разобрали, какие варианты продолжения войны в Украине лежат на столе Путина, и назвали признаки зарождения "черного лебедя" внутри режима.

Какие сценарии сейчас на столе у Путина?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сейчас Владимир Путин рассматривает несколько возможных сценариев дальнейшего развития войны против Украины, и ситуация может пойти разными путями.

На столе в Кремле фактически три основных варианта действий (хотя на самом деле их может быть больше).

Первый – базовый сценарий, который предусматривает продолжение войны как минимум до 2028 года. В России делают ставку на активные наступательные действия уже во время весенне-летней кампании, а также не исключают частичную мобилизацию, чтобы иметь ресурс для ведения боевых действий еще несколько лет.

Второй сценарий – постепенный "дрейф" к прекращению огня и замораживанию войны. Для этого в России уже формируют соответствующий информационный нарратив: мол, Путин был недостаточно проинформирован, а ситуация зашла в тупик из-за действий военного руководства. Формированием таких месседжей занимается команда Сергея Кириенко.

Третий вариант – продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридному противостоянию с НАТО ближе к 2028 году. Есть риски провокаций или атак против стран Балтии, включая использование дронов и малых диверсионных групп.

В России параллельно формируют информационные и политические платформы под каждый из возможных сценариев.

Под это разные пулы формулируют общественные мнения. Однако в России есть люди, которым Кириенко не нравится. Они намекают, что Кириенко проигрывает все и везде, вспоминая поражение Орбана в Венгрии, неудачные для России выборы в Молдове и Румынии. Параллельно же там готовят платформу под каждый сценарий развития событий, который выберет Путин относительно войны,

– отметил Коваленко.

В то же время герой Украины, заместитель командующего ОК "Схид", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский отметил, что Украина стремится к справедливому завершению войны, однако из-за позиции Кремля единственный достойный сценарий – заставить Россию ее прекратить.

Наиболее реалистичный вариант, по его словам, переход к оборонительному формату с замороженной линией фронта, подобного ООС. В то же время справедливый результат должен включать как минимум возвращение Херсонской и Запорожской областей.

Что планирует Путин в 2026 году в Украине?

Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал, что россиянам не удалось в полной мере реализовать свое весеннее наступление из-за эффективных действий Сил обороны Украины, хотя сами они продолжают заявлять о якобы успехах на фронте.

В марте враг не выполнил тех задач, на которые рассчитывал, и не смог достичь запланированного уровня результатов. В частности, оккупанты ставили цель до конца 2025 года полностью захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, однако эта операция до сих пор продолжается.

По сообщению Института изучения войны на 15 апреля ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где российские войска активно атакуют, однако без стратегических успехов, тогда как ВСУ сдерживают давление и контратакуют. В Луганской и Харьковской областях ситуация остается стабильной без существенных изменений, несмотря на постоянные штурмы и ограниченные атаки врага. В Запорожской области продолжаются позиционные бои, а на юге фронта сохраняется относительная стабильность с борьбой за тактическую инициативу.

По состоянию на сейчас россияне не смогли взять ряд населенных пунктов и продвинуться к окраинам Мирнограда так, как планировали. Это стало возможным благодаря эффективной работе украинских подразделений, в частности ДШВ, Нацгвардии и других сил, которые сдерживают врага на этом направлении.

Несмотря на громкие заявления российской пропаганды, на самом деле врагу пока нечем похвастаться на поле боя. Впрочем, Ткачук отметил, что текущие боевые действия являются лишь подготовкой к более масштабной наступательной кампании.

То, что сегодня происходит на поле боя, является подготовкой россиян к большой наступательной компании, которую они пытаются провести. Говорится о наступательных действиях на всех участках фронта. Это развернется в более активное весенне-летнее наступление. В конце апреля – начале мая Путин планирует большую наступательную кампанию,

– отметил Ткачук.

По его оценке, ключевым приоритетом для врага остается Донбасс, в частности Славянско-Краматорская агломерация, где они сосредотачивают основные усилия.

Интересно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который расширяет возможности Кремля по использованию вооруженных сил за пределами страны. Речь идет о норме, что формально позволяет отправку войск в другие государства под предлогом "защиты прав граждан РФ" или российских интересов за рубежом.

Андрей Ткачук считает, что этот законопроект не является чем-то принципиально новым в поведении России. Путин уже неоднократно начинал агрессивные действия против других государств без каких-либо формальных законодательных оснований, ведь в условиях авторитарной системы решения принимаются политически, а не юридически.

По мнению Ткачука, основное назначение этого документа – не столько практическое, сколько информационное. Это элемент гибридной войны и инструмент давления на страны Европы, который должен демонстрировать готовность России к расширению географии конфликта.

Этот элемент нового закона – это ничего более, чем попытка еще больше поднять ставки и запугать страны Балтии и скандинавские страны,

– отметил Ткачук.

Украина, по его словам, в этой ситуации должна продолжать усиливать сотрудничество с европейскими партнерами, которые все больше заинтересованы в украинском опыте противодействия российской агрессии.

Что может остановить российские планы?

Иван Ус считает, что Россия все больше сталкивается с нехваткой ресурсов для ведения войны против Украины, и эта ситуация заставляет Кремль искать новые источники финансирования.

В информационном пространстве РФ уже появляются сигналы о возможности изъятия средств у населения, в частности с банковских счетов граждан. Подобные обсуждения подталкивают россиян к тому, чтобы массово выводить деньги из банков и переводить их за границу, чтобы избежать потенциального контроля со стороны государства.

Отдельно Ус обращает внимание на встречу Путина с российскими олигархами, во время которой обсуждалось привлечение финансирования на нужды войны. Это свидетельствует о давлении на бизнес-элиты, которые также пытаются защитить свои активы от возможных действий государства.

Напомним, что, что Путин во время закрытой встречи с олигархами заявил о намерении продолжать войну против Украины до полной оккупации Донецкой области и призвал бизнес поддержать государственный бюджет взносами, сообщало The Financial Times со ссылкой на источники. Несколько бизнесменов уже согласились присоединиться к инициативе, тогда как в Кремле отрицают, что речь идет о требовании со стороны президента, называя это якобы добровольной помощью.

В России все чаще звучат заявления о вероятном вмешательстве государства в банковские сбережения граждан, что объясняют необходимостью перекрытия бюджетного дефицита. В то же время подобные сценарии, по его словам, исторически предшествовали серьезным кризисам, в частности распаду СССР.

Ус предположил, что власти РФ пока сдерживает только исторический опыт, ведь подобные шаги могут привести к краху системы. Однако альтернативных вариантов финансирования становится все меньше, поэтому риск реализации таких решений растет.

На это обращает внимание Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко. Он акцентирует, что в России уже накапливаются серьезные проблемы – в частности дефицит кадров, сложности с пополнением армии и необходимость готовить новые волны скрытой мобилизации. Это дополнительно давит на экономику.

Большинство отраслей российской экономики, кроме военно-промышленного комплекса, находятся в состоянии рецессии, а регионы уже исчерпывают ресурсы для социальных выплат и стимулирования контрактников.

Очень показательно, что раньше особых проблем в регионах на выплаты семьям погибших, для агитации новых контрактников на фронт, не было. Теперь почти все регионы уже опустошили все свои резервы. Бизнес в России также находится в сложном положении. Это не секрет,

– подчеркнул аналитик.

Путин фактически вынужден признавать системные проблемы, однако в нынешней конфигурации не имеет эффективных инструментов для их решения. Ситуация может еще больше осложниться в случае усиления экономического давления со стороны Запада, в частности США.

Буряченко предположил, что дальнейшее углубление экономического кризиса может создать серьезные внутриполитические риски для Кремля, особенно в контексте будущих политических процессов в России.

Что известно о проблемах внутри России