Обратный отсчет экономического краха начался: почему Россия не сможет платить даже бюджетникам

Судя по всему, Россия чрезвычайными темпами летит в экономическую бездну, которая уже непременно отразится на кошельке каждого ее жителя. Избежать ухудшения жизни, связанного с санкциями и несостоятельностью государства обеспечивать самого себя, представителям путинского правительства никак не удастся.

Экономика России, которая десятки лет строилась на фикции благодаря высоким ценам на нефть и газ, постепенно загнивала фактически с 2008 года. Путин и его команда после прихода к власти не сделали ничего, чтобы подкрепить рост и диверсифицировать поступление средств в собственный бюджет. Почему обратный отсчет экономического краха России уже начался, рассказываем в материале 24 Канала.

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Вместо развития и создания конкурентоспособных предприятий и изменения самой концепции существования России в экономическом пространстве мира, кремлевские деятели остановились на сохранении варианта страны-бензоколонки и усилении диктатуры со всеми ее последствиями.

Войны важнее развития

Пользуясь ростом цен на нефть и газ в начале 2000-х, Путин сосредотачивался лишь на том, чтобы ассоциироваться у своего населения с экономической стабильностью. Именно благодаря этой пропаганде было легко привить россиянам очередную шовинистическую басню о "великом народе", усилить ненависть к нацменьшинствам и жителям соседних стран, а также постоянно создавать внешних и внутренних врагов, якобы "угрожавших существованию России".

Фактически Кремль, не создав никакого экономического чуда, стал на путь постоянного подсовывания населению "маленькой и победной войны" во времена, когда рейтинги Путина начинали падать. Кроме того, различные политические лобби России в Европе и США позволяли Москве шантажировать мир и манипулировать ценами на энергоносители, постоянно держа свою экономику на плаву.

Впрочем, после кризиса в 2008 году, когда ценники на Brent и Urals начали стремительно падать, стало очевидным, что созданная Кремлем модель экономики абсолютно зависима от ситуации на рынке энергоносителей, а заместить нефтедоллары России банально нечем. С того момента было ясно, что даже без войн и санкций Москва буквально развалится в тот момент, когда мир перейдет на альтернативную энергетику. Однако диктатору и его окружению было не до осознания этих фактов. Они мечтали о возрождении СССР и геополитическом доминировании, несмотря на то, что для воспроизведения подобной концепции нужны технологии и доступ государства к полному циклу производства чего угодно.

Понятно, что бункерный фюрер и его окружение жили в пузыре, игнорируя необходимость реального импортозамещения товаров и создания жизнеспособной экономической системы. И как только Россия стала отрезана от европейских рынков, ее финансовая система сразу же пошла ко дну.

Уже в середине 2022 года, когда стало ясно, что полномасштабная война против Украины затягивается, в российском правительстве били тревогу из-за того, сколько денег стоит государству очередная путинская авантюра. Однако первые же реально болезненные санкции, связанные с отказом цивилизованных стран покупать московскую нефть, привели к образованию огромной дыры в бюджете. Которую буквально нечем перекрыть. Поэтому россияне начали стремительно подходить к моменту, когда последствия политики "войны важнее развития" будут ощутимы для всех и каждого.

Обратный отсчет уже начался

Конечно, определенная "финансовая подушка" и вполне продуманные шаги специалистов дали жителям болот возможность отсрочить удар по кошелькам. Однако замедление процессов ухудшения жизни вследствие обвала экономики было уже не остановить, а каждый день существования России в условиях рыночной экономической модели будет приводить к большему краху в будущем. Уже, кстати, вполне обозримому.

Тем временем Более 7 миллиардов долларов: Россия тратит сумасшедшие средства на массовые атаки по Украине

Первые серьезные проблемы с выплатами зарплат затронули сектор нефте- и газодобычи в конце 2022 года, когда работники целого ряда предприятий внезапно для себя не получили денег за свою работу. Впрочем, официальная Москва отвергла необходимость остановить войну и прекратить тратить сумасшедшие средства на поддержку боевых действий, а начала усиленно проедать резервный фонд. И когда в январе доходы бюджета упали до рекордных отметок, начался обратный отсчет до окончательного захлебывания России как экономической единицы в мире. В первый месяц 2023 года Кремль решил произвести большую предоплату предприятиям оборонно-промышленного комплекса, что привело к бешеному перерасходу средств. В совокупности с падением доходов бюджетов на всех уровнях это привело к определенной панике у всех, кто хоть немного понимает в макроэкономических показателях. Впрочем, в феврале правительству пришлось так же докидывать деньги на финансирование войны, тогда как ситуация с доходами никак не улучшилась. И на этот раз путинская стая уже полезла в карманы россиян.

Так, в глубинке просто не выплатили зарплаты многим учителям. Только по официальным данным, по состоянию на 1 марта государство задолжало бюджетникам 152 миллиона рублей выплат. Казалось бы, сумма не так велика, но еще в январе этот показатель составлял всего 10 миллионов. То есть рост происходил по экспоненте, а спрогнозировать, что будет в ближайшие месяцы, совсем не сложно. Невыплаты зарплат учителям и медикам в России станут нормой. Далее эта тенденция дойдет до сотрудников многих государственных предприятий, а затем – до пенсионеров.

Для бункерного фюрера все учителя, медики и пожилые люди являются обузой, которая мешает ему финансировать войну. И фактически единственный сектор, который Путин будет финансировать до конца своего режима – силовики и армия. Ведь прекращение выделения средств на войну и карательные отряды будет равно смерти режима. Однако простым россиянам уже сейчас нужно готовиться к тому, что государство оставит их без копейки. Зато с выдуманными социальными гарантиями, о которых царь расскажет плебсу с экранов телевизора.

О компенсациях можно забыть

Понятно, что в сложившейся экономической ситуации бункерный фюрер никогда не признает, что программа компенсаций родственникам погибших будет свернута. Однако отмена выплат абсолютно неизбежна. Уже сейчас благодаря разным схемам едва ли не большинство семей ликвидированных окупантов не могут получить от государства ни копейки. И если в Кремле не отважатся признать, что от системы компенсаций отказываются, для оплаты придется окончательно отпускать курс и печатать десятки триллионов рублей.

Тем временем– и это только по официальным данным. Больше –

В таком случае вдовы захватчиков никак не смогут покупать новые лады, а в лучшем случае будут обменивать жизнь своего мужа на буханку хлеба. Тем более что при безумной инфляции Путину придется индексировать зарплаты чиновников высшего звена, а также полицейских, на которых в случае чего будет возложена ответственная миссия расстреливать участников голодных бунтов.

Впрочем, это вовсе не означает, что Россия не сможет продолжать войну. Вполне мотивированное убивать украинцев рабское население, вероятно, будет считать счастьем пойти в армию просто из-за наличия хоть какого-то обеспечения солдат едой.