Ситуация в экономике критическая: России может понадобиться гуманитарная помощь

Решение о начале полномасштабного вторжения в Украину стоило России очень дорого. И "цена" продолжает расти. Ведь сейчас российская экономика в очень непростом положении.

Еще тяжелее будут последствия уже после завершения войны России против Украины. Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что будет ждать российскую экономику российскую экономику в дальнейшем.

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Российская экономика "заработала" проблем на годы

После войны российская экономика будет иметь серьезные изменения. Если сейчас идет милитаризация экономики, мобилизация, то впоследствии пойдет обратный процесс. Все люди, которые сейчас получают высокие зарплаты в военно-промышленном комплексе, будут не очень востребованными,

– отметил Максим Блант.

Поэтому после завершения войны России придется как-то использовать избыточные мощности ВПК и людей, которые там работали соответственно. Еще одной проблемой станет поиск новой работы для бывших рабочих в военной сфере.

"Это на самом деле ситуация, которую нельзя будет решить, она приведет к большим социальным проблемам. Появится некий "эффект похмелья": сейчас хорошо, а потом будет очень плохо", – подчеркнул экономист.

К слову, такие же проблемы были и в последние годы Советского Союза. Решить их удалось не без помощи Соединенных Штатов и европейских стран, которые предоставляли России гуманитарную помощь, чтобы предотвратить голод. Конечно, сейчас российской власти на такое рассчитывать не стоит.

Россия "сливает" деньги в войну

Российский ВВП в последние месяцы показывает отрицательную динамику. Зато инфляция продолжает "разгоняться". То есть денег меньше не становится, как и, собственно, проблем.

Те факторы, которые "толкают" цены вверх, никуда не делись. Это ВПК, космические выплаты контрактникам, которые летом снова вырасти. Это деньги, которые не платят за то, что люди производят что-то полезное: товар, услуги, сырье и тому подобное. Эти деньги просто платят, а товаров больше не становится. Проблемы нарастают,

– подчеркнул экономист.

Заметим, что уже десять областей в России выплачивают по миллиону за подписание контракта. В Московской области за подписание контракта платят рекордные 2 миллиона рублей.

Недавно в Россию прилетал китайский чиновник. Обе стороны пытаются решить, как решить проблемы в российско-китайских отношениях. Но есть нюанс.

"Это нерешаемая проблема. Потому что те или иные решения принимают не руководство Китая, а конкретные компании и банки, которые отказываются торговать с Россией или блокируют российские переводы. Работа с Россией грозит санкциями", – отметил Блант.

Все больше китайских компаний и банков отказываются от сотрудничества с Москвой в том или ином виде. Поэтому цены на товары в России также стремительно растут. Ни Центробанк, ни российское правительство пока с этим ничего не может поделать.