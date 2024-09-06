Последствия станут критическими: что сейчас происходит с российской экономикой

Пока в Кремле кричат, что санкции якобы не работают, экономическая ситуация в России стремительно ухудшается. Перегрев экономики – лишь начало необратимых процессов, которые уже начались в России.

Серьезной проблемой стали для России и вторичные санкции, из-за которых мировые компании и банки отказываются сотрудничать со страной-агрессором. Политолог Александр Морозов в разговоре с 24 Каналом объяснил, что страдает теперь не только внешний, но и внутренний рынок России.

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Российская экономика начинает страдать

Если в прошлом году в западных СМИ писали об "удивительной устойчивости" российской экономики к международным санкциям, то уже в этом году есть ряд публикаций, которые указывают на противоположную ситуацию. России становится все труднее бороться с последствиями собственных действий.

Возможности Центробанка падают, валютный контроль в сложном положении, юаней нет, экономические контакты и крупные проекты разваливаются. Это касается не только каких-то внешних дел России, но внутренних – рынок, ипотека, перегрев экономики. Из этих процессов может выйти кризис, который оборвет попытки Кремля продолжать войну против Украины,

– отметил Александр Морозов.

Заметим, что о перегреве российской экономики говорили даже в Центробанке России. Фактически перегрев экономики – это чрезмерно высокие темпы экономического роста, приводящие к риску возникновения и развития инфляционных процессов из-за необоснованных государственных расходов.

Так, еще в конце июля глава Центробанка России Эвелина Набиуллина отчиталась о высоких темпах роста ВВП России в первом и втором кварталах этого года, одновременно инфляция существенно ускорилась. Ситуация в ближайшем будущем для России не улучшится, ведь и Украина со своей стороны будет делать все, чтобы уменьшать возможности Москвы финансировать войну.

То, что сейчас делает Кремль, требует ответа в остатке 2024 года и в первой половине 2025 года. Продолжается поиск решений, которые бы наносили существенный ущерб возможностям Кремля вести войну. Это может касаться и перевозки нефти, а также других полезных ископаемых, и возможностей биржевой торговли,

– добавил политолог.

Также Россия, вероятно, будет ограничивать свои действия в сфере криптовалют.

Новые санкции от США

Интересно заметить, что на днях Соединенные Штаты ввели санкции против государственных медиа России. В частности, в списке оказалось пропагандистское издание Russia Today, а также его главный редактор Маргарита Симоньян. Кроме того, санкции наложили на ряд дочерних компаний.

Ограничения ввели из-за обвинений подконтрольных Кремлю СМИ в попытке вмешательства в выборы США.

Это даже более жесткие санкции, если их вводят в ответ на попытку повлиять на внутреннюю политику той или иной страны. Именно поэтому, это санкции, которые ударят по кремлевским медиа,

– подчеркнул Морозов.

Собственно, говорится не просто об ограничении вещания пропагандистских СМИ, которые уже ввели во многих странах, а именно о персональных санкциях. Борьба с российской пропагандой на разных уровнях является важным шагом со стороны США, который, бесспорно, повлияет и на сам Кремль.