Журналисты французского издания Le Monde отметили, что россияне, проживающие на мизерную зарплату, не могут отказаться от соблазна получить много денег за свое участие в войне.

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Как в России действует "экономика смерти"

В материале говорится, что Кремль активизирует усилия по вербовке новых добровольцев для отправки на фронт, предлагая значительные финансовые стимулы как из федерального, так и из региональных бюджетов.

В июле президент Владимир Путин объявил о значительном повышении месячной зарплаты контрактникам, участвующим в так называемой "Специальной военной операции" подняв ее с 195 000 рублей до 400 000 рублей (примерно 4 400 долларов США). Эта новая зарплата в десять раз превышает среднюю зарплату российских военнослужащих в мирное время.

Кроме того, военнослужащие в России в случае подписания контракта получат единовременный бонус в размере 1,2 миллиона рублей, что эквивалентно примерно 13 000 долларов США. Этот необлагаемый доход является частью более широкого пакета льгот для российских солдат и их семей, который включает льготные ипотечные ставки, гарантированное поступление в элитные университеты без вступительных экзаменов и улучшенные пенсионные планы.

В случае гибели добровольца во время боевых действий его семья получит значительную для страны-агрессора компенсацию в размере 11 миллионов рублей, или более 120 000 долларов США, хотя эта сумма может варьироваться в зависимости от региона.

Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если человек решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, то есть в возрасте, когда он активный и находится в лучшей форме за всю свою жизнь, его смерть будет "выгоднее" с экономической точки зрения, чем его будущее,

– пишет издание.

Какие риски для страны-агрессора создает подобная экономика

В своем анализе российский экономист Владислав Иноземцев, который сейчас проживает в США, подчеркнул, что для России подобные методы вербовки людей в армию не являются новинкой. Он отмечает, что нынешняя стратегия привлечения солдат преимущественно с помощью финансовых стимулов знаменует собой отход от традиционных методов, которые в значительной степени полагались на апелляции к патриотическому долгу или принуждение.

Иноземцев утверждает, что многие россияне, обычно зарабатывающие от 200 до 400 долларов США в месяц, сейчас сталкиваются со значительными денежными соблазнами, которые часто затмевают связанные с военной службой риски.

Эта тенденция способствует необычному экономическому явлению в стране, которое характеризуется искусственным "ростом" экономики, обусловленным увеличением потребительских расходов. Экономист предупреждает, что такой всплеск спроса приводит к перегреву экономики, где происходит стремительный рост цен из-за неспособности производственных мощностей успевать за потреблением.