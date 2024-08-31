Журналісти французького видання Le Monde наголосили, що росіяни, які проживають на мізерну зарплату, не можуть відмовитися від спокуси отримати багато грошей за свою участь у війні.

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Як у Росії діє "економіка смерті"

У матеріалі мовиться, що Кремль активізує зусилля з вербування нових добровольців для відправлення на фронт, пропонуючи значні фінансові стимули як з федерального, так і з регіональних бюджетів.

У липні президент Владімір Путін оголосив про значне підвищення місячної зарплати контрактникам, які беруть участь у так званій "Спеціальній військовій операції" піднявши її з 195 000 рублів до 400 000 рублів (приблизно 4 400 доларів США). Ця нова зарплата вдесятеро перевищує середню зарплату російських військовослужбовців у мирний час.

Окрім того, військовослужбовці в Росії у разі підписання контракту отримають одноразовий бонус в розмірі 1,2 мільйона рублів, що еквівалентно приблизно 13 000 доларів США. Цей неоподатковуваний дохід є частиною ширшого пакета пільг для російських солдатів та їхніх сімей, який включає пільгові іпотечні ставки, гарантований вступ до елітних університетів без вступних іспитів та покращені пенсійні плани.

У разі загибелі добровольця під час бойових дій його сім'я отримає значну для країни-агресорки компенсацію в розмірі 11 мільйонів рублів, або понад 120 000 доларів США, хоча ця сума може варіюватися залежно від регіону.

З'явилася дивна економічна модель, згідно з якою мертвий росіянин заробляє для своєї сім'ї більше, ніж живий. Фактично, якщо чоловік вирішить піти воювати та помре у віці між 30 і 35 роками, тобто у віці, коли він найактивніший і перебуває в найкращій формі за все своє життя, його смерть буде "вигіднішою" з економічного погляду, ніж його майбутнє,

– пише видання.

Які ризики для країни-агресорки створює подібна економіка

У своєму аналізі російський економіст Владислав Іноземцев, який зараз проживає у США, підкреслив, що для Росії подібні методи вербування людей в армію не є новинкою. Він зазначає, що нинішня стратегія залучення солдатів переважно за допомогою фінансових стимулів знаменує собою відхід від традиційних методів, які значною мірою покладалися на апеляції до патріотичного обов'язку або примус.

Іноземцев стверджує, що багато росіян, які зазвичай заробляють від 200 до 400 доларів США на місяць, зараз стикаються зі значними грошовими спокусами, які часто затьмарюють пов'язані з військовою службою ризики.

Ця тенденція сприяє незвичному економічному явищу в країні, яке характеризується штучним "зростанням" економіки, зумовленим збільшенням споживчих витрат. Економіст попереджає, що такий сплеск попиту призводить до перегріву економіки, де відбувається стрімке зростання цін через нездатність виробничих потужностей встигати за споживанням.