Экономика – также фронт, будем реанимировать бизнес, где это возможно и безопасно, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что необходимо реанимировать бизнес на всей территории Украины, на которой это безопасно и вообще возможно работать.

Об этом президент Украины сообщил во время своего обращения, обнародованного в ночь на 7 апреля.

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Экономика – это тоже фронт

Экономика – это тоже фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство, за наших людей. Поэтому необходимо постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов,

– сказал глава государства.

По его словам, это зависит не только от правительства и центральной власти в целом, но и от руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообществ.

Должны вместе найти решение

Владимир Зеленский также подчеркнул, что мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика Украины стабилизировалась.

Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать.

Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу большее пространство для развития, депутаты должны быстро это сделать.

Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на 100 процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео