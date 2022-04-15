Экономика восстанавливается: четыре пятых всех предприятий уже вернулись к работе, – Зеленский
В новом видеообращении президент Зеленский рассказал о возвращении украинской экономики к жизни. Именно это стало темой совещания, которое глава государства провел с чиновниками.
С членами Кабмина говорили о решении неотложных экономических вопросов, информирует 24 канал. Основные из этих проблем возникли именно во время военного положения.
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К работе вернулись предприятия тяжелой промышленности
Отметили, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В частности, это касается и предприятий тяжелой промышленности,
– рассказал президент.
Зеленский сказал, что перестраиваются транспортные сети, а также появились лучшие показатели в сфере торговли и услуг. Глава государства поблагодарил всех, кто сохранил рабочие места и помогает бизнесу адаптироваться к сложным условиям.
Отопительный сезон завершили успешно
Также президент добавил, что завершение отопительного сезона прошло успешно. Тарифы не выросли, а поставки не срывались даже в военное время. В правительстве уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.
Смотрите полное обращение президента Зеленского от 15 апреля: