Экономика и смена президента: что будет с курсом, ценами, кредитами

После первого тура выборов украинцы в растерянности. Кто-то выжидает, а кто-то планирует паковать чемоданы. Что будет дальше с Украиной? Куда мы движемся? Журналисты 24 канала расспросили экспертов, как повлияет выбор украинцев на экономику и чего ожидать.

Президент – не экономический главнокомандующий

Заместитель главы Стратегической группы советников Премьер-министра Павел Кухта в комментарии 24 каналу подчеркнул, что должность президента в Украине неправильно понимают.

Президент на экономику прямо не влияет. К сожалению, не все это понимают, и стараются выбрать некоего “экономического главнокомандующего". Это неправильно,

– отметил Кухта.

Управляющий партнер Pravovest Law Firm Глеб Сегида в комментарии 24 каналу разъяснил подробнее, в чем заключается косвенное влияние президента на экономическую политику государства.

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По представлению президента парламент голосует за главу НБУ. Также президент подписывает международные договоры Украины, в том числе, и в отношении экономического сотрудничества. Но их также должна утверждать Верховная Рада, чтобы они вступили в силу. Президент может подавать свои законопроекты по экономическому развитию и накладывать вето на законопроекты, проголосованные депутатами. Но в первом случае инициативы президента должны быть проголосованы депутатами, а во втором – депутаты могут преодолевать вето 300 голосами.



Украинцы склонны делать из президента царя

“Таким образом, влияние президента на экономическую политику очень ограничено. Фактически, все его инициативы может блокировать парламент. А непосредственно реализует экономическую политику и является распорядителем бюджетных средств Кабинет Министров, который формируется и может быть изменен также только депутатами”, – пояснил Сегида.

Но в Украине существует проблема. У нас парламентско-президентская республика, и президент не должен иметь влияния. Однако украинцы сами надевают ему "корону".

К сожалению, у нас народ привык к тому, что есть "главный". Так же ведет себя и элита – если есть президент, то он задает направление движения. И если президент начинает выступать политически против реформ, или банкротить страну, то все остальные начинают себя вести подобно. В этом – большая опасность,

– констатировал Павел Кухта.

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Реакция рынков на нового президента

Сразу после выборов будет сугубо реакция финансовых рынков на то, чего ожидать от нового президента. Павел Кухта отметил, что оба наши кандидата, которые предварительно выходят во второй тур, декларировали сохранение основного курса в экономике: программы с МВФ придерживаться, глупостей не делать, поддерживать земельный рынок – достаточно либеральные вещи.

По его мнению, есть определенные риски касаемо одного из кандидатов – относительно его связей с бывшими владельцами "Приватбанка". На это будут обращать внимание и МВФ, и финансовые рынки, это может быть нервной точкой. От самого кандидата зависит, развеет ли он сомнения.



Потенциальные победители первого тура выборов обещали продолжение реформ

Краткосрочно не будет какой-то жесткой реакции, считает эксперт. Возможно, будет более осторожное отношение к Украине в случае смены президента – мол, новая команда, новая политика. Финансовые рынки будут пытаться понять, что же будет делать этот человек на посту. Но до второго тура еще есть время. Когда будет представлена команда – по людям станет понятно, куда все будет двигаться.

Пока – будут ожидания. Но какого-то реального влияния на экономику я бы не ждал. Гривну может немного "пошатать", на 50 копеек,

– уточнил Кухта.

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Осень "икс" и условия хорошей жизни

Парламентские выборы будут иметь значительно большее влияние на экономику нашего государства, – в один голос говорят эксперты.

Любой президент будет пытаться провести туда как можно больше своих депутатов. А уже парламент значительно больше влияет на экономику: принимает законы и назначает правительство. К сентябрю станет более понятно – как поведет себя новый президент, если он будет, и чего ожидать от парламента.

Осенью у нас снова большие выплаты по государственному долгу, напомнил Кухта. И к осени, в зависимости от того, как будет вести себя новый президент, какую команду сформирует, каковы шансы провести и кого в парламент – будут большие ожидания. Они будут влиять, в первую очередь, на инвестиции.

Если поведение украинских руководителей будет способствовать ожиданиям продолжения и ускорения реформ, открытия рынка земли, успешной приватизации, инвестиций будет больше, экономика будет расти, ситуация улучшится. Если ожидания плохие – реформы свернутся, Украина снова впадет в популизм – будет ухудшение,

– пояснил Кухта.



Верховная Рада имеет больше влияния на экономику, чем президент

МВФ и внешние долги

МВФ негативно относится к финансированию под выборы. Поэтому шансы на новые транши до парламентских выборов невысоки, считает Глеб Сегида. Депутаты, скорее всего, будут заняты другими вопросами, а не проведением реформ.

МВФ, как и другим западным партнерам, не важна фамилия президента. Все зависит от реальных шагов Украины относительно выполнения своих обязательств, это меморандум с МВФ, соглашение об ассоциации с ЕС,

– уточнил Сегида.

Член правления Международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова соглашается, что МВФ будет сотрудничать с Украиной при любом президенте, независимо от персоналии. Но до тех пор, пока в стране не изменится экономическая политика. Эксперт уверена, что Украина будет понемногу отходить от сотрудничества с МВФ и развивать свои внутренние экономические ресурсы.

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Поэтому до окончания президентских выборов рынок будет ожидать. Нет поводов скупать валюту или запасаться гречкой. Экономика и рынки работают в своем режиме. Важно не дестабилизировать их политической паникой. А у самого президента другая задача – сформировать команду, которая была бы способна проводить реальные экономические реформы и повышать уровень жизни украинцев.