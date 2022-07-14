российской экономике – хана, и не потому, что санкции. Точнее, именно потому, что санкции закрывают доступ к технологиям и технологическим продуктам!

Экономика современной россии строится на двух столбах:

Природных ресурсах (в первую очередь энергетических). Наследие СССР.

Читайте "Мы еще не начинали": у Путина появился новый план по войне в Украине

И если первое не отобрать, то с наследием СССР все не так-то просто. Вы знали, что почти всю промышленность СССР выстроили американцы? В истории СССР и современной россии об этом ни слова. Ну неудобно же о величии и "скрижали" говорить, когда "пиндосы" и прочие "враги россии" построили всю твою промышленность.

И если быть точным, то построено более 1 500 заводов. Спроектировали, построили, научили работать и снабжали комплектующими и сырьем.

Западные компании массово покидают россию / Фото Getty Images

Важно путин хочет устроить "кровавую баню" в Украине, но готов пойти на уступки

Бизнес покидает россию

Западные корпорации покинули россию. Наряду с инженерами и разработками. В друзьях остался только Китай, которому россия нужна только как поставщик сырья и покупатель китайской продукции.

Следовательно, на его фабрики тоже рассчитывать не придется. Так что. Результат для российской экономики вы знаете.

Также интересно – россия не хочет возвращать 400 лизинговых самолетов: смотрите видео