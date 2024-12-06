Для России это будет критично: что изменит уменьшение цены на нефть

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может обвалить рынок нефти для всех. Только вот для Саудовской Аравии, Кувейта и других стран, у которых себестоимость нефти ниже и в целом готовящихся к снижению цены, это будет нормально, а для России –критично.

Об этом 24 Каналу сказал экономист Максим Блант. К слову, в течение прошлой недели на мировом рынке черного золота существенно упала цена.

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"У России уже нет подушки безопасности"

Страна-агрессор своими резервами распорядилась, начав войну против Украины. Поэтому запаса прочности для такого вида потрясений у Москвы нет, в отличие от большинства нефтедобывающих стран, которые за последние годы научились, что цена на нефть может не только расти, но и падать.

Все выстраивают подушки безопасности, а Россия ее потратила. Кремль не учел много факторов, но теперь наступит время расплаты,

– отметил Блант.

Как только американские сланцевые компании начинают добывать много нефти, то цена на нефть обваливается. Ведь арабы начинают их душить и давить низкими ценами. Сейчас, вероятнее всего, ситуация близка к обвалу, который будет не одномоментным и продлится не неделю и не месяц.

Эта перспектива реальна, но не надо думать, что произойдет все именно так, как мы сейчас обсуждаем. Вероятность высока, но может произойти иначе,

– добавил экономист.

К слову, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сказал, что если поступлений не будет или цены на нефть будут ниже еще на 20 – 30 долларов, то российская экономика погрузится в кризис.