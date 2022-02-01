Экорейдеры терроризируют предприятия, требуя какого-то вознаграждения, – адвокат

Завод "Радикал", который прекратил свою работу еще в 1996 году, в Киевской области продолжает загрязнять воздух и почву до сегодняшнего дня. В то же время группы псевдоэкологов проявляют безразличие к таким масштабным и реальным проблемам, отмечает адвокат Игорь Серков.

Адвокат подчеркнул, что активисты все больше внимания сосредотачивают на шантаже украинских предприятий.

В моей адвокатской практике были случаи, когда ко мне обращались директора предприятий на предмет того, что эти экорейдеры терроризировали администрацию предприятий и просто не давали работать, тем самым требуя какое-то вознаграждение,

– рассказал специалист.

Игорь Серков порекомендовал руководителям предприятий, которые подверглись атакам экорейдеров, немедленно обращаться в правоохранительные органы и писать заявление о совершении уголовного правонарушения.