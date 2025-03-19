В Турции задержали главного соперника Эрдогана и мэра Стамбула Имамоглу

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и помощи террористической группе, которая могла действовать против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу задержали 19 марта, сейчас он находится в штаб-квартире полиции. Другие подробности ареста политика пока неизвестны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Действия против Экрема Имамоглу, вероятно завершает агрессивные судебные репрессии против оппозиционных деятелей по всей Турции.

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Мэра Стамбула обвиняют в коррупции

Полиция провела специальную операцию, связанную с расследованием коррупционных преступлений. Экрема Имамоглу подозревают в махинациях, ранее в его доме прошел обыск. 54-летнего мэра Стамбула, который опережает по рейтингу Эрдогана, задержан в рамках двух отдельных расследований. В частности, его обвиняют в руководстве преступной организацией РПК, взяточничестве и подтасовке тендеров.

Было установлено, что Имамоглу привел в администрацию людей, которые были с ним и были ему подчинены с момента его пребывания на посту мэра. Они осуществляли прямые закупки, фальсификацию тендеров. Они также использовали их для личного обогащения путем выставления фальшивых счетов,

– пояснил Директор новостей CNN Turk в Стамбуле Нихат Улудаг.

Перед задержанием мэр Стамбула опубликовал видео, в котором назвал свое преследование "ударом по свободе народа". Имамоглу сказал, что не сдастся и продолжит противостояние. Оппозиционеры Турции также называют задержание Экрема Имамоглу "попыткой государственного переворота".

Мне обидно это сказать, мои дорогие полицейские, которые пытаются узурпировать волю нашей нации, использовали силы безопасности этой страны как орудие этого зла и собрали сотни полицейских у дверей домов. Мы столкнулись с большой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я вас всех очень люблю, Я доверяю себя всей нации, что я буду продолжать бороться против этого человека и его ума, который использует весь этот процесс как аппарат,

– сообщил ранее Экрем Имамоглу.

Интересно, что накануне Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу о высшем образовании после запроса генпрокуратуры. Это ограничивает ему возможность участвовать в президентских выборах, которые должны состояться в 2027 году, ведь бороться за пост главы государства в Турции могут только кандидаты с высшим образованием.

Кроме мэра Имамоглу задержали также его советника Мурата Онгуна. Для безопасности Офис губернатора Стамбула запретил все митинги и протесты в городе на четыре дня. Мониторинговый ресурс NetBlocks также сообщает, что 19 марта Турция ограничила доступ к нескольким соцсетям, включая X, Youtube, Tik Tok и Instagram.