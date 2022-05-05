Экс-чиновника ЛОГА задержали на хищении гуманитарной помощи
Источник:LvivMedia
Во Львовской области сотрудники СБУ задержали бывшего чиновника ЛОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко. Их обвиняют в присвоении гуманитарной помощи.
Матис является президентом Международного инвестиционного офиса. Он работал в должности главы Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации в 2016 – 2021 годах.
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Экс-чиновника ЛОГА и журналиста задержали на хищении гуманитарки
По информации СМИ, Матис и Шпитко продавали гуманитарную помощь и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.
Кроме того, они присваивали пожертвования благотворителей, которые перечисляли на счета общественной организации "Юридическая сотня" и их собственные банковские счета. Впоследствии эти деньги выводились через банковские терминалы и отделения.
Сотрудники СБУ задержали журналиста и экс-чиновника "на горячем" – во время получения денег и передачи военного снаряжения. Их обвиняют в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи.
Правоохранители открыли уголовное производство по контрабанде. В настоящее время идет досудебное расследование.
Смотрите фото задержания экс-чиновника и журналиста / Фото LvivMedia
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Что известно о Романе Матисе
- В январе 2021 года Романа Матиса уволили с должности главы Управления инвестиционной политики ЛОГА.
- Его назначили еще при президентстве Петра Порошенко, когда Львовщину возглавлял Олег Синютка.
- Причиной увольнения была реорганизация и изменение структуры Департамента экономической политики.
- В 2019 году Матис занял 20-ю строчку в рейтинге самых влиятельных львовян по версии издания НВ, опередив президента Украинского Католического Университета владыку Бориса Гудзяка и одного из совладельцев холдинга "!FEST" Андрея Худо.
- На местных выборах в 2020 году экс-чиновник ЛОГА был кандидатом на должность мэра Львова.
- Тогда он набрал менее 1% голосов избирателей.
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