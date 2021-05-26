Экс-депутатам из Севастополя объявили подозрения в сокрытии оккупации Крыма

Прокуроратура изменила подозрение для 2 бывших депутатов Севастополя. Ранее им инкриминировали государственную измену, а теперь – содействие в оккупации полуострова.
В чем подозревают бывших депутатов
По данным следствия, подозреваемые скрывали факт оккупации Крыма Россией. Тогда они были депутатами Севастопольского городского совета и преступлением занимались совместно с коллегами.
Интересно В Севастополе сорвали показ пропагандистской "Ополченочки"
Чтобы легитимизировать действия государства-оккупанта, в марте 2014 года депутаты одобрили ряд постановлений о проведении так называемого "общекрымского референдума", "независимости АР Крым и города Севастополя", "создание Республики Крым", принятии Севастополя в состав России и тому подобное.
После оккупации полуострова, подозреваемые продолжили свою деятельность в незаконно созданном органе "законодательное собрание города Севастополя", обеспечивая его функционирование,
– рассказали в прокуратуре.
В дальнейшем в качестве так называемых "депутатов" оккупационных партий "Единая Россия" и "ЛДПР" баллотировались во время незаконных выборов в вымышленное "законодательное собрание".
Подозреваемые оказывали помощь представителям России в подрывной деятельности против Украины. Кроме того, они перешли на сторону врага и способствовали становлению оккупационных властей России путем непосредственного участия в незаконно созданных органах власти.
Интересно Как украинцы видят будущее Крыма и Донбасса после деоккупации