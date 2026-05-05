Экс-глава ОП Андрей Богдан отреагировал на санкции против себя

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на введенные против него санкции и заявил об их незаконности. Он назвал решение властей уголовным преступлением.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее объяснил санкции угрозой национальной безопасности. Богдан объявил о начале собственного расследования.

Что известно о реакции Богдана?

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан резко отреагировал на введенные против него санкции и заявил, что считает их уголовным преступлением. В своих соцсетях он сообщил, что уже начал собственное "независимое адвокатское расследование" обстоятельств их введения.

По его словам, предварительный анализ свидетельствует, что санкции связаны с так называемыми "пленками Миндича", которые, как он утверждает, распространяли журналисты. Богдан заявил, что формулировка о "системной дискредитации высшего руководства государства" фактически означает наказание за критику власти.

Он отметил, что не согласен с таким подходом и считает его незаконным. Бывший чиновник также подчеркнул, что на момент событий, которые ему инкриминируют, он уже не занимал должность.

Он напомнил, что покинул Офис президента еще в феврале 2020 года, однако, по его словам, в санкционном решении его фактически идентифицируют как одного из фигурантов записей.

Богдан пообещал, что все должностные лица, которые были причастны к принятию решения о санкциях или, по его словам, препятствовали установлению истины, будут привлечены к уголовной ответственности.

Санкции, так санкции – ждем,

– подытожил он.

Что известно о санкциях, введенных против Богдана?