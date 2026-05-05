Водночас президент Володимир Зеленський раніше пояснив санкції загрозою національній безпеці. Богдан оголосив про початок власного розслідування.

Що відомо про реакцію Богдана?

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан різко відреагував на введені проти нього санкції та заявив, що вважає їх кримінальним злочином. У своїх соцмережах він повідомив, що вже розпочав власне "незалежне адвокатське розслідування" обставин їх запровадження.

За його словами, попередній аналіз свідчить, що санкції пов’язані з так званими "плівками Міндіча", які, як він стверджує, поширювали журналісти. Богдан заявив, що формулювання про "системну дискредитацію вищого керівництва держави" фактично означає покарання за критику влади.

Він наголосив, що не погоджується з таким підходом і вважає його незаконним. Колишній посадовець також підкреслив, що на момент подій, які йому інкримінують, він уже не обіймав посаду.

Він нагадав, що залишив Офіс президента ще у лютому 2020 року, однак, за його словами, у санкційному рішенні його фактично ідентифікують як одного з фігурантів записів.

Богдан пообіцяв, що всі посадові особи, які були причетні до ухвалення рішення про санкції або, за його словами, перешкоджали встановленню істини, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Санкції, так санкції – чекаємо,

– підсумував він.

Що відомо про санкції, запроваджені проти Богдана?