В то же время президент Владимир Зеленский ранее объяснил санкции угрозой национальной безопасности. Богдан объявил о начале собственного расследования.
Что известно о реакции Богдана?
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан резко отреагировал на введенные против него санкции и заявил, что считает их уголовным преступлением. В своих соцсетях он сообщил, что уже начал собственное "независимое адвокатское расследование" обстоятельств их введения.
По его словам, предварительный анализ свидетельствует, что санкции связаны с так называемыми "пленками Миндича", которые, как он утверждает, распространяли журналисты. Богдан заявил, что формулировка о "системной дискредитации высшего руководства государства" фактически означает наказание за критику власти.
Он отметил, что не согласен с таким подходом и считает его незаконным. Бывший чиновник также подчеркнул, что на момент событий, которые ему инкриминируют, он уже не занимал должность.
Он напомнил, что покинул Офис президента еще в феврале 2020 года, однако, по его словам, в санкционном решении его фактически идентифицируют как одного из фигурантов записей.
Богдан пообещал, что все должностные лица, которые были причастны к принятию решения о санкциях или, по его словам, препятствовали установлению истины, будут привлечены к уголовной ответственности.
Санкции, так санкции – ждем,
– подытожил он.
Что известно о санкциях, введенных против Богдана?
2 мая президент Владимир Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана и еще ряда лиц. В сообщении на сайте главы государства отмечалось, что действия подсанкционных лиц представляют угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Андрей Богдан был одним из ключевых членов команды Зеленского после его победы на выборах в 2019 году. В том же году он возглавил Администрацию президента, которая впоследствии была реорганизована в Офис президента.
Впрочем, уже 11 февраля 2020 года Зеленский уволил Богдана с должности и назначил на его место Андрея Ермака. Впоследствии отношения между Богданом и Зеленским ухудшились. Бывший глава ОП неоднократно выступал с критикой власти и делал громкие заявления, в частности относительно возможных коррупционных практик в политической среде.