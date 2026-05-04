Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Что написал Зеленский после встречи с Кобахидзе?

Владимир Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией действительно есть открытые вопросы. Поэтому важно, чтобы на всех уровнях был диалог.

Украина всегда уважала и уважает Грузию, ее суверенитет и народ,

– отметил президент.

Украинский лидер также отметил, что он и Ираклий Кобахидзе договорились продолжить взаимодействие и в дальнейшем.

Также о встрече высказался и Ираклий Кобахидзе. Грузинский премьер заявил, что это была встреча в закрытом формате, поэтому деталей он не может рассказать, но в целом, по мнению Кобахидзе, это был дружеский и интересный разговор.

"Сам президент (Украины Владимир Зеленский – 24 Канал) выразил эту инициативу (разговора – 24 Канал), мы немедленно подтвердили свою готовность и поговорили о двусторонних отношениях. По сути, это было предметом разговора, и я еще раз скажу, что это был интересный и очень дружеский разговор", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он также заявил, что Украина – дружественная Грузия страна.

Ираклий Кобахидзе встретился с Владимиром Зеленским / Видео с фейсбук-страницы Администрации правительства Грузии

Стоит отметить, что это была первая встреча Владимира Зеленского с Ираклием Кобахидзе, с тех пор, как тот стал премьер-министром Грузии в 2024 году.

Обратите внимание! Ираклий Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии – "Грузинская мечта" – в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Что известно о позиции Ираклия Кобахидзе относительно Украины?