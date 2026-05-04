Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.
Что написал Зеленский после встречи с Кобахидзе?
Владимир Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией действительно есть открытые вопросы. Поэтому важно, чтобы на всех уровнях был диалог.
Украина всегда уважала и уважает Грузию, ее суверенитет и народ,
– отметил президент.
Украинский лидер также отметил, что он и Ираклий Кобахидзе договорились продолжить взаимодействие и в дальнейшем.
Также о встрече высказался и Ираклий Кобахидзе. Грузинский премьер заявил, что это была встреча в закрытом формате, поэтому деталей он не может рассказать, но в целом, по мнению Кобахидзе, это был дружеский и интересный разговор.
"Сам президент (Украины Владимир Зеленский – 24 Канал) выразил эту инициативу (разговора – 24 Канал), мы немедленно подтвердили свою готовность и поговорили о двусторонних отношениях. По сути, это было предметом разговора, и я еще раз скажу, что это был интересный и очень дружеский разговор", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Он также заявил, что Украина – дружественная Грузия страна.
Ираклий Кобахидзе встретился с Владимиром Зеленским
Стоит отметить, что это была первая встреча Владимира Зеленского с Ираклием Кобахидзе, с тех пор, как тот стал премьер-министром Грузии в 2024 году.
Обратите внимание! Ираклий Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии – "Грузинская мечта" – в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.
Что известно о позиции Ираклия Кобахидзе относительно Украины?
Ираклий Кобахидзе является лидером пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" с 2021 года. До должности премьера политик с 2016 по 2019 годы был спикером парламента Грузии.
После полномасштабного вторжения России в Украину Ираклий Кобахидзе регулярно распространял российские нарративы о войне, а также назвал большую войну в Украине "следствием Майдана". Также регулярно проводил нарративы с протестами в Грузии, которые начались в 2023 году, и Революцией Достоинства в Украине.
Интересно, что 28 ноября 2024 года Кобахидзе заявил, что власти Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Это повлекло продолжение протестов оппозиции с новой силой.