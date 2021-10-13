Об этом Юрий Бутусов написал со ссылкой на собственные источники. Рапорт Бурба подал еще 14 сентября.

Ранее Бутусов заявил, что Таран санкционировал задержание вагнеровцев: в ВСК ответили

Рапорт Бурба подал еще 14 сентября, – Бутусов

По информации " Цензор.НЕТ", перед заседанием ВСК Верховной Рады, которая расследует провал операции по "вагнеровцам", Бурбу вызвал министр обороны Андрей Таран.

Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020 года самим Тараном и поэтому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе Президента,

– написал Бутусов.

Бутусов подчеркнул, что также Бурбе приказали не сообщать о совещание по спецоперации в кабинете президента, а также, что на этом совещании присутствовали люди, не имевшие связи с проведением секретных спецопераций.

24 канал пытается связаться с Минобороны, чтобы получить комментарий насчет увольнения Василия Бурбы.

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