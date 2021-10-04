По словам бывшего спикера Зеленского, самопровозглашенный президент Беларуси показал себя как ненадежный партнер. Об этом Мендель заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Обещание" Лукашенко не сдержал

Лукашенко якобы не соблюдал договоренности с Украиной.

В одном из последних разговоров с Зеленским Лукашенко божился отдать "33 богатырей", то есть "вагнеровцев", задержанных под Минском. Именно нам отдать, Украине, а не вернуть России,

– сказала экс-пресс-секретарь.

В конце концов, этого не произошло. Поэтому Мендель допустила, что то ли "память у Лукашенко ослабла, то ли он слишком гибкий в принятии решений".

Обратите внимание! Зеленский говорил по телефону с Лукашенко о вагнеровцах 5 августа 2020 года. Тогда украинский президент предупредил Лукашенко о том, что Киев не будет воспринимать другой вариант, кроме экстрадиции вагнеровцев.

Что известно о задержании вагнеровцев