За словами колишньої речниці Зеленського, самопроголошений президент Білорусі показав себе як ненадійний партнер. Про це Мендель заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Ні від України, ні від Росії: Лукашенко розповів, як дізнався про вагнерівців у Білорусі

"Обіцянки" Лукашенко не дотримався

Лукашенко начебто не дотримувався домовленостей з Україною.

В одній з останніх розмов із Зеленським Лукашенко божився віддати "33 богатирів", тобто "вагнерівців", затриманих під Мінськом. Саме нам віддати, Україні, а не повернути Росії,

– сказала експрессекретарка.

Зрештою, цього не сталось. Тому Мендель припустила, що чи то "пам'ять у Лукашенка ослабла, чи то він занадто гнучкий в ухваленні рішень".

Зверніть увагу! Зеленський говорив телефоном з Лукашенком про вагнерівців 5 серпня 2020 року. Тоді український президент попередив Лукашенка про те, що Київ не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції вагнерівців.

Що відомо про затримання вагнерівців