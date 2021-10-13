Про це Юрій Бутусов написав з посиланням на власні джерела. Рапорт Бурба подав ще 14 вересня.

Раніше Бутусов заявив, що Таран санкціонував затримання вагнерівців: у ТСК відповіли

Рапорт Бурба подав ще 14 вересня, – Бутусов

За інформацією "Цензор.НЕТ", перед засіданням ТСК Верховної Ради, яка розслідує провал операції щодо "вагнерівців", Бурбу викликав міністр оборони Андрій Таран.

Таран, за словами джерела, наказав Бурбі, як військовослужбовцю відмовитися від дачі показань ТСК. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 самим Тараном, і тому не вимагала взагалі ніяких нарад в офісі президента,

– написав Бутусов.

Бутусов наголосив, що також Бурбу наказали не повідомляти про нараду щодо спецоперації в кабінеті президента, а також, що на цій нараді були присутні люди, що не мали зв'язку з проведенням секретних спецоперацій.

24 канал намагається зв'язатись з Міноборони, аби отримати коментар щодо звільнення Василя Бурби.

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