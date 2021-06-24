За финансирование терроризма: в Донецке будут судить экс-руководителя компании "Вода Донбасса"

Бывшего генерального директора коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" обвиняют в финансировании терроризма. Экс-чиновника будут судить заочно.

Экс-глава КП также обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением. Специальное досудебное расследование в отношении него уже завершено.

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Бывшего руководителя КП "Вода Донбасса" будут судить за финансирование терроризма

В пресс-службе прокуратуры Донецкой области сообщили, что обвиняемый в 2014 году находился на должности генерального директора "Компания "Вода Донбасса". В этот период он создал должность советника и назначил на нее командира незаконного вооруженного формирования "Легион".

Таким образом экс-чиновник осуществлял финансирование терроризма в Донецкой области. Назначенный в КП боевик не выполнял свои служебные обязанности. Несмотря на это, ему в течение 2014 – 2016 годов выплачивалась заработная плата.

Известно, что в целом из фонда коммунального предприятия на это было выплачено более 120 тысяч гривен.

Что грозит обвиняемому

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит экс-гендиректору компании, – до 8 лет за решеткой.

К тому же его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфисковать имущество.