Экс-командир батальона "Харьков-1" Сергей Янголенко погиб в бою с оккупантами

В боях в Харьковской области погиб военнослужащий Сергей Янголенко. Он был бывшим командиром батальона "Харьков-1".

Трагическую информацию сообщили в Северо-Восточном межрегиональном отделе Украинского института национальной памяти.

Важно Оператор 24 канала Юрий Олейник погиб в бою на Луганщине

В боях погиб Сергей Янголенко

В боях с российскими оккупантами погибли настоящие сыновья Слобожанщины – бывший командир батальона "Харьков-1" Сергей Янголенко и основатель добровольческого подразделения "Фрайкор" Георгий Тарасенко,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, в 2014 году военнослужащий сформировал добровольческий батальон "Харьков-1". Они воевали под Волновахой.

Уже с 2018 года возглавлял Дружковское отделение полиции Донецкой области.

Известно, что погибший Тарасенко был на фронте с 2014 года – с 17 лет.

Заметьте – В результате российского вторжения уже погибли 136 украинских детей – смотрите видео

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь на нашу землю, свободу и независимость.