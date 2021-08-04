Экс-командир Беркута получил подозрение из-за организации убийств активистов на Майдане

4 августа 2021 , 16:46
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Источник:

Офис генпрокурора

Бывшему командиру Беркута в Харькове объявили о подозрении за незаконное препятствование протеста на Майдане 18 февраля 2014 года. Правоохранители требуют, чтобы подозреваемого взяли под стражу.

В чем подозревают беркутовца

По данным следствия, харьковчанин организовал террористический акт.

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Действия бывшего силовика были направлены на то, чтобы активисты не могли выразить свой призыв к возвращению Конституции 2004 года, которая ограничивала полномочия президента. Беркутовцы должны были запугивать протестующих.

С этой целью экс-правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением закона неизбирательное применение сотрудниками Беркута специальных средств и огнестрельного оружия,
 –  заявили в офисе генпрокурора.

Такие действия бывшего командира роты привели к тяжелым последствиям:

  • убийства 3 митингующих,
  • нанесение тяжких телесных повреждений 11 лицам,
  • повреждений средней тяжести – 59,
  • легких – 129.

Какие статьи инкриминируют подозреваемому

  • Организацию, на исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий правоохранителями,
  • организацию террористического акта,
  • незаконное препятствование проведению митингов,
  • умышленные убийства,
  • причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

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Автор: Софія Мінджоса