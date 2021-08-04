Экс-командир Беркута получил подозрение из-за организации убийств активистов на Майдане
Источник:Офис генпрокурора
Бывшему командиру Беркута в Харькове объявили о подозрении за незаконное препятствование протеста на Майдане 18 февраля 2014 года. Правоохранители требуют, чтобы подозреваемого взяли под стражу.
В чем подозревают беркутовца
По данным следствия, харьковчанин организовал террористический акт.
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Действия бывшего силовика были направлены на то, чтобы активисты не могли выразить свой призыв к возвращению Конституции 2004 года, которая ограничивала полномочия президента. Беркутовцы должны были запугивать протестующих.
С этой целью экс-правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением закона неизбирательное применение сотрудниками Беркута специальных средств и огнестрельного оружия,
– заявили в офисе генпрокурора.
Такие действия бывшего командира роты привели к тяжелым последствиям:
- убийства 3 митингующих,
- нанесение тяжких телесных повреждений 11 лицам,
- повреждений средней тяжести – 59,
- легких – 129.
Какие статьи инкриминируют подозреваемому
- Организацию, на исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий правоохранителями,
- организацию террористического акта,
- незаконное препятствование проведению митингов,
- умышленные убийства,
- причинение умышленных тяжких телесных повреждений.
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