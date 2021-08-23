Экс-министр из Афганистана стал курьером в Германии
23 августа 2021 , 19:36Читати новину українською
Источник:lvz.de
Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат теперь работает курьером в Лейпциге. На работу ушел, когда закончились сбережения.
Чиновник приехал в Германию еще в декабре 2020 года. Впоследствии устроился курьером. Сейчас он развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando.
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Какие планы на будущее имеет политик
Однако Садаат признался, что мечтает обосноваться в Telekom. Это немецкая телекоммуникационная компания, которая является крупнейшей в Европе.Обратите внимание! Садаат – не единственный из властей, кто вынужден был покинуть Афганистан. Например, когда талибы в августе захватили власть, президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и сбежал. Говорит, что сделал это, чтобы "избежать кровопролития". Сейчас политик находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Министр из Афганистана / Фото lvz.de
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- Афганцы начали бежать из страны. Люди в Кабуле пребывали в ужасе, ведь боевики известны своими жестокими наказаниями.
- В то же время боевики говорят, что якобы не будут оказывать самосуд. Талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников. Кроме того, они заявили, что якобы позволят женщинам учиться в университетах.
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