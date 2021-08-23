Экс-министр из Афганистана стал курьером в Германии

23 августа 2021 , 19:36
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Источник:

lvz.de

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат теперь работает курьером в Лейпциге. На работу ушел, когда закончились сбережения.

Чиновник приехал в Германию еще в декабре 2020 года. Впоследствии устроился курьером. Сейчас он развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando.

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Какие планы на будущее имеет политик

Однако Садаат признался, что мечтает обосноваться в Telekom. Это немецкая телекоммуникационная компания, которая является крупнейшей в Европе.

Обратите внимание! Садаат – не единственный из властей, кто вынужден был покинуть Афганистан. Например, когда талибы в августе захватили власть, президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и сбежал. Говорит, что сделал это, чтобы "избежать кровопролития". Сейчас политик находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министр из Афганистана / Фото lvz.de

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Автор: Ольга Музика