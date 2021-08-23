Чиновник приїхав у Німеччину ще в грудні 2020 року. Згодом влаштувався кур'єром. Наразі він розвозить їжу та напої в службі доставки Lieferando.

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Які плани на майбутнє має політик

Однак Садаат зізнався, що мріє влаштуватися у Telekom. Це німецька телекомунікаційна компанія, яка є найбільшою в Європі.

Зверніть увагу! Садаат – не єдиний з влади, хто змушений був покинути Афганістан. Наприклад, коли таліби у серпня захопили владу, президент Афганістану Ашраф Гані зрікся влади та втік. Каже, що зробив це, аби "уникнути кровопролиття". Наразі політик перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.



Міністр з Афганістану / Фото lvz.de

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