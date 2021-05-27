Оппозиционеры решили строить структуру партизанского движения внутри Беларуси. Об этом и не только в интервью 24 каналу расскажет белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Павел Латушко.

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Кроме этого, обсудим историю с задержанием основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко и поглощение Беларуси Россией.

Интервью смотрите на ютуб-канале 24 канала 27 мая в 19:00. Не пропустите!

Задержание Протасевича: коротко